Tourismusminister warnt Auch Safari-Urlauber von starkem Hochwasser in Kenia betroffen

Nach anhaltenden schweren Regenfällen in Ostafrika sind nun auch einige Touristenregionen in Kenia von Überflutungen und Hochwasser betroffen. Tourismusminister Alfred Mutua rief am Mittwoch Hotel- und Campbetreiber in den Nationalparks und Naturschutzgebieten auf, Pläne für eine Evakuierung von Urlaubern und deren Transport in Sicherheit zu entwickeln.

Für einige Safari-Urlauber in der Maasai Mara kam diese Warnung zu spät: In der Nacht zu Mittwoch war der Talek River über die Ufer getreten. Nach Angaben örtlicher Behörden wurde das Gelände mehrerer Camps und Lodges in Flussnähe überflutet. Die Verwaltung des Bezirks Narok teilte am Mittwoch mit, zwei Hubschrauber stünden bereit, um notfalls gefährdete Touristen und Mitarbeiter der Camps in Sicherheit zu fliegen.

Mindestens 200. 000 Kenianer:innen haben in den Fluten Ihre Häuser verloren und sind nun obdachlos. © REUTERS/MONICAH MWANGI

„Wir wurden nachts um halb zwei evakuiert“, berichtete die deutsche Urlauberin Heike Schönfeld über ihre Erlebnisse. Durch knöcheltiefes Wasser seien sie zunächst zu einem höher gelegenen Nachbarcamp gelaufen, doch nach etwa eineinhalb Stunden mit sieben anderen Touristen zum höchstgelegenen Punkt des Geländes gebracht worden, zwischen zwei reißenden Flüssen und bei strömendem Regen.

Die Koffer mussten zurückgelassen werden, nur mit durchnässtem Handgepäck seien sie nun gestrandet. An Safari sei nicht zu denken, so Schönfeld. „Aber im Moment sind wir froh, in Sicherheit zu sein.“

Mindestens 179 Flut-Tote in Kenia

Das Kenianische Rote Kreuz berichtete, derzeit dauere die Suche nach Touristen an, die möglicherweise nach Überflutungen in ihren Unterkünften in der Falle säßen. Bisher seien mehr als 60 Menschen in Sicherheit gebracht worden, einige durch Rettungsteams in Booten.

In einigen Camps seien die Zelte weggerissen worden. Auch eine Brücke über den Mara-Fluss sei von den Fluten mitgerissen worden. Ein Regierungssprecher berichtete am Mittwoch, die Zahl der in den Fluten ums Leben gekommenen Menschen sei nunmehr auf mindestens 179 gestiegen.

Rund 90 Menschen werden noch vermisst. Mehrere wichtige Transportstraßen sind unterbrochen, knapp 200. 000 Menschen sind obdachlos geworden, weil ihre Häuser von den Fluten zerstört wurden.

Die kenianische Regierung hat alle Menschen in von Überflutung betroffenen Gebieten etwa an Flüssen und Dämmen aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen bis Mittwochabend zu verlassen. (dpa)