Tauchgang zum Titanic-Wrack Touristen-Boot im Atlantik vermisst – britischer Milliardär offenbar an Bord

Das nahe dem „Titanic“-Wrack verschollene Tauchboot wird nach Angaben der US-Küstenwache bereits seit mehr als 24 Stunden vermisst. Die fünfköpfige Besatzung habe den Tauchgang am Sonntagmorgen (Ortszeit) begonnen, teilte die Küstenwache am Montagnachmittag (Ortszeit) mit. Die Besatzung des kanadischen Begleitschiffs „Polar Prince“ habe nach etwa einer Stunde und 45 Minuten den Kontakt verloren. Zuvor hatte die Küstenwache bereits mitgeteilt, dass auch mit Hilfe von mindestens zwei Flugzeugen nach einem kleinen U-Boot gesucht werde.

Die Suche nach dem U-Boot laufe, sagte ein Sprecher des Küstenwachen-Koordinierungszentrum in der US-Ostküstenmetropole Boston. Dabei sind mindestens zwei Flugzeuge im Einsatz. Eine amerikanische Crew sei mit einer Maschine des Modells C-130 zur vermuteten Stelle mehr als 1400 Kilometer vor der US-Küste aufgebrochen, teilte die Küstenwache am Montag bei Twitter mit.

Auch ein P8-Poseidon-Suchflugzeug aus dem kanadischen Halifax würde helfen - dieses habe Fähigkeiten, Gegenstände unter Wasser aufzuspüren.

Bei einem der Passagiere soll es sich offenbar um den britischen Milliardär und CEO von „Action Aviation“ in Dubai, Hamish Harding. Auf Facebook soll sich sein Stiefsohn zu Wort gemeldet haben, wie unter anderem „Focus“ berichtet: „Gedanken und Gebete für meine Mutter und Hamish Harding“, schrieb er dort. Und weiter: „Hamish Harding, mein Stiefvater, ist auf einem U-Boot verschwunden.“ Inzwischen hat er den Beitrag allerdings gelöscht, mit der Begründung, seine Mutter habe ihn um Privatsphäre gebeten.

Britischer Milliardär kündigte Teilnahme an

Am Sonntag hatte Harding auf Instagram mitgeteilt, an der Expedition teilzunehmen. Er sei „stolz endlich ankündigen zu können“, dass er sich der Mission zum Wrack der „Titanic“ anschließen werde. „Es hat sich ein Wetterfenster geöffnet und wir werden morgen einen Tauchgang versuchen“, schrieb Harding weiter.

„Die Besatzung des U-Boots besteht aus einigen legendären Forschern, von denen einige seit den 80er-Jahren mehr als 30 Tauchgänge zur Titanic unternommen haben“, hieß es in dem Beitrag. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP äußerte sich Hardings Firma nicht zu dem Vorfall. Der britischen Tageszeitung Guardian zufolge wäre er einer der seltenen Touristen, die sich zum Wrack der des legendären Kreuzfahrtschiffs begeben haben.

Das Unternehmen „Ocean Gate Expeditions“ prüfe derzeit alle Möglichkeiten, um die Besatzung sicher zurückzubrinden. „Unser ganzes Augenmerk gilt den Besatzungsmitgliedern des Tauchbootes und ihren Familien“, zitiert die BBC ein Statement. Weiter hieß es: „Wir arbeiten auf die sichere Rückkehr der Besatzungsmitglieder hin.“

Sauerstoffvorrat für 96 Stunden

„Ocean Gate“ bietet auf seiner Website Reisen zu den Wrackteilen der Titanic für 250.000 Dollar an. Das Tauchboot „Titan“ könne bis zu 4000 Meter in die Tiefe tauchen und sei so in der Lage, Forschungen am Wrack zu betreiben. Mit fünf Menschen an Bord habe das Boot genug Sauerstoffvorrat, der für 96 Stunden reicht.

Etwas Hoffnung macht der amerikanische Publizist und „CBS“-Korrespondent David Pogue: Auf Twitter postete einen Fernseh-Beitrag aus dem vergangenen Jahr, in dem er für seinen Sender auf die Titanic-Expedition ging. Auch bei diesem Tauchgang sei das Boot einige Stunden vermisst gewesen, weil die Kommunikation abgebrochen sei.

Das Wrack der Titanic liegt etwa 600 Kilometer vor der Küste von Neufundland in Kanada und in 3.800 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund. Im Jahr 1912 stieß der Passagierdampfer gegen einen Eisberg und sank wenig später. (dpa, AFP, tsp)