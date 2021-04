Der Heide Park öffnet wieder seine Türen, trotz Corona-Pandemie und einer bundesweiten Notbremse. Schon ab dem 1. Mai können Besucher unter Einhaltung der Hygieneregeln den Freizeitpark im Norden Deutschlands besuchen. Das Verwaltungsgericht hat die coronabedingte Schließung des Heide-Parks Soltau für nicht angemessen erklärt. Der Abenteuerpark dürfe demnach mit einem Hygienekonzept öffnen, teilte das Gericht in Lüneburg am Mittwoch mit.

Neben einer Test- und Maskenpflicht für Besucher stehe ein Testzentrum am Park bereit und es dürfte höchstens die Hälfte der maximalen Besucherzahl hinein. Die Betreiberin müsse zudem alle im Publikumsbereich eingesetzten Mitarbeiter vor Arbeitsantritt auf das Coronavirus testen. So werde die Ausbreitung des Virus ähnlich effektiv verhindert wie bei einer Schließung. Der Beschluss des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Auf der Website des Parks äußern die Betreiber ihre Freude über den Gerichtsbeschluss. „Wir sind so glücklich, dass das Verwaltungsgericht Lüneburg entschieden hat, dass wir öffnen dürfen und wir Euch wieder außergewöhnliche Abenteuer bieten können“, heißt es dort. Für einen Besuch im Heide Park sind jedoch einige Regeln zu beachten, um das Risiko einer Corona-Infektion so gering wie möglich zu halten.

So müssen datierte Tagesticket und Reservierungstickets sowie Parkplatztickets vorab gebucht werden. Die Betreiber weisen zudem darauf hin, dass sich alle Gäste „zwingend vor dem Besuch über alle Hygiene- und Sicherheitsregelungen und über die Einschränkungen während des Besuchs“ informieren sollten. So müssen beispielsweise Abstandsregeln eingehalten werden und auch das Tragen von Masken ist Pflicht.

Zutritt im Heide Park Soltau nur mit negativem Corona-Test

Der Zutritt zum Spaß-Park ist zudem nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Von dieser Regelung betroffen sind laut Website alle Besucher ab sechs Jahren.

Für Besucher besteht neben den Testzentren in der eigenen Wohngegend aber auch die Möglichkeit eines Tests vor Ort. In der Drive-In-Teststation auf dem Busparkplatz des Resorts kann man sich kostenpflichtig testen lassen. Andernfalls muss ein negativer PCR- oder Antigen-Test gegen Vorlage des Ausweises mitgebracht werden. PCR-Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, die Antigentests nicht älter als zwölf Stunden.

Attraktionen im Heide Park Resort

Achterbahn „Big Loop“: 70 Kilometer pro Stunde schnell, 704 Meter lang, 30 Meter hoch, ab 6 Jahren

70 Kilometer pro Stunde schnell, 704 Meter lang, 30 Meter hoch, ab 6 Jahren Schiffsschaukel „Bounty“: 15 Meter hoch, Fahrzeit 135 Sekunden, ab 4 Jahren

15 Meter hoch, Fahrzeit 135 Sekunden, ab 4 Jahren Achterbahn „Colossos“: 110 Kilometer pro Stunde schnell, 60 Meter hoch, 1500 Meter lang, ab 12 Jahren

110 Kilometer pro Stunde schnell, 60 Meter hoch, 1500 Meter lang, ab 12 Jahren Achterbahn „Flug der Dämonen“: 100 Kilometer pro Stunde schnell, 772 Meter lang, 40 Meter hoch, ab 10 Jahren

100 Kilometer pro Stunde schnell, 772 Meter lang, 40 Meter hoch, ab 10 Jahren Dive Coaster „Krake“: 103 Kilometer pro Stunde schnell, 476 Meter lang, 41 Meter hoch, ab 12 Jahren

Für geimpfte Gäste entfällt die Testpflicht. Bedingung ist hierbei eine seit mindestens 15 Tagen vollständig abgeschlossene Impfdokumentation vorlegen zu können. Wer dann rein will, muss nur noch ein tagesgebundenes Online-Ticket besitzen, denn den Verkauf von Tickets an der Tageskasse gibt es nicht. Der Park hat nun bis zum 31. Oktober täglich geöffnet.

Die derzeitige Corona-Inzidenz im Landkreis Heidekreis liegt derzeit unter der 100er-Marke. Am Mittwoch lag die 7-Tages-Inzidenz bei 88,9 Fällen auf 100.000 Einwohnern. Die Öffnung der Heide Parks sind also somit mit der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse zu vereinbaren. steigt die Inzidenz und hält für mehr als drei Tage in Folge einen Wert über 100, müsste der Freizeitpark seine Pforten wieder schließen.