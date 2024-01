Umfrage sieht Einbruch bei Politikern Polizisten und Ärzten vertauen die Deutschen am meisten

Polizei und Ärzte genießen laut einer Umfrage weiterhin das größte Vertrauen der Menschen in Deutschland. Jeweils 81 Prozent der Bundesbürger haben generelles Vertrauen in Sicherheitskräfte und Ärzteschaft, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Trendbarometer von RTL, ntv und dem Magazin „Stern“ hervorgeht. Auch im Vorjahr lagen Ärztinnen und Ärzte mit demselben Wert auf Platz eins, die Polizei landete damals mit 79 Prozent direkt dahinter.

Am niedrigsten war das Ergebnis demnach für Werbeagenturen und die Sozialen Medien, wobei letztere erstmals in das Ranking aufgenommen wurden. Ihnen vertrauten jeweils nur drei Prozent der Befragten. Deutlich besser falle das Ergebnis für die etablierten Medien Radio (50 Prozent), Presse (41 Prozent) und Fernsehen (27 Prozent) aus.

Den größten Vertrauenszuwachs erhielt laut Umfrage im vergangenen Jahr die Bundeswehr mit einem Plus von sieben Prozentpunkten auf 53 Prozent; im Vorjahr war der Wert jedoch erst von ursprünglich 54 auf 46 Prozent gesunken. Auch das Bundesverfassungsgericht erhielt vier Prozentpunkte dazu, Gerichte allgemein drei Prozentpunkte, womit sie auf 74 beziehungsweise 71 Prozent kamen.

Deutlich ist den Umfrageergebnissen zufolge der Vertrauenseinbruch in der Politik: Das Vertrauen in den Bundeskanzler sei um 13 Prozentpunkte auf 20 Prozent gefallen - ebenso in die gesamte Bundesregierung, die auf 21 Prozent Vertrauen komme. Um vier Prozentpunkte sank demnach zudem das Vertrauen in die Parteien - auf insgesamt 13 Prozent.

Für die Umfrage befragte Forsa den Angaben zufolge zwischen dem 6. und 12. Dezember 4.002 Menschen über 18 Jahre. Das Meinungsforschungsinstitut führt die Umfrage seit fast 20 Jahren im Auftrag von RTL, ntv und „Stern“ durch. Abgefragt wurde das Vertrauen in 36 Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. (KNA)