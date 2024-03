Unfall in US-Stadt Baltimore Brücke stürzt nach Schiffscrash ein – Personen fallen offenbar ins Wasser

In der US-Stadt Baltimore ist ein Containerschiff in eine große Brücke, die Francis Scott Key Bridge, gefahren und hat diese zum Einsturz gebracht. Das meldeten die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland sowie mehrere US-Medien am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit). Mehreren Berichten zufolge sollen bei dem Einsturz Menschen und Autos in den Patapsco River gestürzt sein.

„Um 1.35 Uhr (Anm. d. Red. 6.35 Uhr MEZ) wurde die Polizei von Baltimore über einen teilweisen Einbruch der Brücke informiert“, teilte die Polizei mit. Vermutlich seien Menschen in den Fluss gefallen, sagte ein Polizeisprecher im Sender NBC News.

Laut der Website Marine Traffic hatte ein unter der Flagge Singapur fahrendes Containerschiff am frühen Dienstag unter der Brücke gehalten. Videoaufnahmen in Onlinediensten zeigen den spektakulären Einsturz der beleuchteten Brücke in den Patapsco Fluss.

Derzeit läuft ein Großeinsatz. Der Nachrichtenagentur AP zufolge suchten die Einsatzkräfte nach mindestens sieben Menschen. Die Rettungsarbeiten seien im Gange, ein Tauch-Team sei vor Ort. Wie viele Fahrzeuge sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke befunden hatten, war zunächst unklar. Berichte über Tote oder Verletzte gab es vorläufig nicht.

Die Francis Scott Key Bridge führt über den Hafen der Metropole im Nordosten der USA. Sie ist nach Angaben der Verkehrsbehörde Maryland mehr als 2,5 Kilometer lang und hat vier Fahrspuren.

Baltimores Bürgermeister Brandon Scott teilte auf X (vormals Twitter) mit, er habe Kenntnis vom Vorfall an der Key-Brücke und sei auf dem Weg dorthin. „Noteinsatzkräfte sind vor Ort und die Rettungsarbeiten laufen.“ (AFP, dpa, Reuters)