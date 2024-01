Unfallstelle ist schwierig zu erreichen Vier Schwerverletzte bei Gondelabsturz in Tirol

Beim Absturz einer Gondel im österreichischen Ötz (Tirol) sind am Dienstag nach ersten Angaben der Polizei vier Menschen schwer verletzt worden. Alle anderen Skifahrer hätten die Gondeln sicher in der Tal- oder Bergstation verlassen können, sagte eine Sprecherin der Polizei in Innsbruck am Dienstag. „Die Gondeln wurden leer gefahren und danach der Betrieb eingestellt.“

Ein Sprecher der Bergbahnen Hochoetz sagte, dass die Bergung der Opfer am Mittag noch im Gang war. „Die Unfallstelle liegt im unwegsamen Gelände, es sind Fußtrupps und Hubschrauber im Einsatz.“

Wie die Behörden mitteilten, war offenbar ein Baum auf das Seil der Gondel der Acherkogelbahn gefallen. Es handele sich also offenbar nicht um einen technischen Defekt, betonte die Polizei.

Über die Identität der Verletzten wurde zunächst nichts bekannt. Die knapp drei Kilometer lange Bahn transportiert Skifahrer vom Tal auf etwa 2000 Meter Seehöhe. (dpa, AFP)