Mexikanische Stadt unter Hagel begraben

Den Bewohnern von Guadalajara in Mexiko hat sich am Sonntag ein ungewöhnlicher Anblick geboten: Ein Hagelsturm hatte Teile der Stadt in Weiß eingedeckt. Im Stadtteil Rancho Blanco lag der Hagel, der in der Nacht gefallen war, bis zu einem Meter tief, wie die Zivilschutzbehörde des Bundesstaates Jalisco mitteilte. Auf Bildern waren Autos nur noch zur Hälfte zu sehen.

Extremer Hagel am Sonntag in Guadalajara, Mexico. Foto: REUTERS/Fernando Carranza

Es werde daran gearbeitet, die Straßen frei zu räumen, hieß es. In der Millionenstadt im Süden des lateinamerikanischen Landes liegt die Durchschnittstemperatur im Juni bei etwa 24 Grad, allerdings sind die Sommermonate die niederschlagsreichste Zeit in Mexiko. (dpa)