Im Innenhof eines Münchner Hotels ist ein siebenjähriges Mädchen von einer umstürzenden steinernen Statue erschlagen worden. Wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Sonntag mitteilte, hielt sich das Kind aus Italien, das mit seinen Eltern im Urlaub war, am Freitagabend in dem Hof im Stadtteil Isarvorstadt auf, als das Unglück geschah.

Italienischen Medien zufolge spielte das Kind gerade in dem Garten des Hotels mit einem Jungen (8), als eine nicht befestigte Marmorstatue umkippte. Dies berichtet die "Bild". Die Statue sei der Münchner Polizei zufolge an die 200 Kilogramm schwer und 1,40 Meter hoch. Die Statue stehe dort auf einem Sockel – und das seit rund 20 Jahren.

Der Unfall sei vor den Augen des Vaters geschehen, heißt es in den Berichten weiter.

Durch einen Schrei wurden mehrere Menschen auf das Unglück aufmerksam, befreiten das schwer verletzte Mädchen und setzten einen Notruf ab. Rettungskräfte brachten die Siebenjährige unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus, wo sie später starb. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob das Kind etwa auf die Statue geklettert ist. (AFP, Tsp)