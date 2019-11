Der Brückeneinsturz in der Nähe der südfranzösischen Stadt Toulouse wurde offenbar durch einen deutlich zu schweren Lastwagen ausgelöst. Der in den Fluss Tarn gestürzte Lkw habe „mehr als 40 Tonnen“ gewogen, sagte der Bürgermeister des Ortes Mirepoix-sur-Tarn, Eric Oget. Das Fahrzeug war damit mehr als doppelt so schwer wie das zulässige Höchstgewicht von 19 Tonnen.

„Es war ein Laster in Übergröße, die Brücke ist zusammengebrochen“, sagte der Kommunalpolitiker nach dem Unglück, bei dem am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen waren.

Bereits zuvor hatten die Behörden bekannt gegeben, dass der Schwerlaster zum Transport von Baumaschinen diente. Er gehörte einer Baufirma der Region nördlich von Toulouse, deren Büros nach dem Unglück durchsucht wurden.

Der Fahrer des Lkw kam bei dem Unglück ums Leben, ebenso wie eine 15-Jährige, die während des Unglücks mit ihrer Mutter im Auto die Brücke überquerte. Die Mutter konnte dagegen aus dem Fluss gerettet werden. (AFP)