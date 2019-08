Bei einem zweiten Schusswaffen-Angriff in den USA in weniger als 24 Stunden sind im Bundesstaat Ohio neun Menschen getötet worden. Der Schütze sei von Polizeibeamten erschossen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mindestens 16 Menschen seien bei dem Angriff in der Stadt Dayton verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Tat ereignete sich am Sonntag kurz nach 01.00 Uhr (Ortszeit) im beliebten Ausgehviertel Oregon, wie Matt Carper, Sprecher der Polizei in Dayton, sagte. Der mutmaßliche Täter habe auf offener Straße mehrfach mit einer Langwaffe geschossen. Sein Motiv sei unklar. Mit Hilfe der Bundespolizei FBI arbeiten die Sicherheitskräfte an der Identifizierung des Schützen.

Lokale Medien berichten, die Tat habe sich vor einer Bar ereignet. Ein Mann habe das Feuer eröffnet, nachdem ihm der Zugang zu der Bar verwehrt worden sei.

Die Polizei teilte mit, sie habe rasch Beamte vor Ort gehabt. „Wir haben es schnell beenden können“, hieß weiter.

Bislang gehen die Ermittler laut Carper von einem einzelnen Schützen aus. Zeugenbefragungen sollen nun ergeben, ob "noch jemand anderes in die Tat verwickelt war", sagte Carper.

Mehr zum Thema Grenzstadt El Paso 21-Jähriger erschießt 20 Menschen in Einkaufszentrum in Texas

Am Samstagvormittag waren bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der texanischen Grenzstadt El Paso 20 Menschen getötet und 26 weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze, ein 21-Jähriger aus dem texanischen Allen, wurde festgenommen. Die Polizei geht von einem möglichen Hassverbrechen aus. (Tsp, AFP)