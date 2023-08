Verbrechen im französischen Forbach Deutscher soll seine Frau zwölf Jahre eingesperrt und gefoltert haben

Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Frau jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. Die 53-jährige Frau sei in Forbach nahe der Grenze zu Deutschland unterernährt und mit Knochenbrüchen in einem Wohnungszimmer entdeckt worden, hieß es am Montag aus französischen Polizeikreisen.

Der Frau gelang es, ein Telefon zu verwenden und den deutschen Rettungsdienst in Wiesbaden zu kontaktieren, wie der französische Sender BFMTV-RMC-INFO berichtet.

Vor Ort nahm die französische Polizei am Montagmorgen gegen 6:00 Uhr einen 55-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Er war der Polizei zuvor nicht bekannt.

Sie fanden seine Frau nackt und mit rasiertem Kopf in einem Zimmer eingesperrt vor. In der Wohnung des Paares wurde dem Sender zufolge auch eine Folterbank gefunden.

Die Frau bestätigte, dass sie seit 2011 entführt und gefoltert worden sei. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit in der Notaufnahme. (mit AFP)