Nach dem Fund einer Leiche in Südfrankreich haben Sicherheitskräfte den flüchtigen Verdächtigen festgenommen. Der Zugriff in der Nacht zum Donnerstag sei problemlos verlaufen, sagte ein Sprecher der Gendarmerie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Mehr als 100 Sicherheitskräfte hatten in Bollène nach dem Mann gesucht. Auch ein Helikopter und Hunde waren im Einsatz.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Am Mittwoch hatten Pflegekräfte in der Wohnung des nun Festgenommenen eine Leiche entdeckt. Sie waren dorthin gefahren, um den nun Gesuchten zu versorgen. Medienberichten zufolge hatte die Leiche einen abgetrennten Kopf.

Mehr zum Thema Ein Jahr nach der Tat Frankreich gedenkt des von Islamisten ermordeten Lehrers Samuel Paty

Der Bürgermeister von Bollène, Anthony Zilio, schrieb auf Facebook von einem grauenhaften Verbrechen innerhalb der Familie. Die Zeitung „La Provence“ berichtete unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft, dass es sich bei dem Opfer um den Großvater des Verdächtigen handelt. (dpa)