Eine vermisste 47-jährige Frau wurde im Spanish Fork Canyon (Salt Lake City, USA) nach fünf Monaten per Zufall gefunden.

Wie das Utah County Sheriff`s Office mitteilte, stießen am 25. November vergangenen Jahres US-Forstbeamte an einem Campingplatz bei Diamond Fork auf ein Auto, Campingausrüstung und Papiere der Frau. Suchmaßnahmen blieben allerdings erfolglos. Da die Beamten Informationen hatten, dass sich die 47-Jährige in Colorado aufhalten soll, beschlagnahmten sie Wagen und Ausrüstung. Versuche, die Familie zu kontaktieren, schlugen fehl.

Am 2. Mai wollte ein Sergeant gemeinsam mit einem Flugrettungsteam mit einer Drohne die Gegend erkunden. Doch die Drohne stürzte ab. Auf der Suche nach dem Fluggerät entdeckte das Team in den Hügeln ein Zelt.

Noch während die Männer vermuteten, dass das Zelt alt und verlassen sei, wurde von innen der Reißverschluss geöffnet und den Rettern präsentierte sich eine abgemagerte und schwache Frau. Laut Polizei hatte sie bewusst entschieden, in den Bergen zu bleiben, sich von Gras, Moos und dem Wasser eines in der Nähe sprudelnden Flusses ernährt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.