Bei einer groß angelegten Suche nach einem verschwundenen Deutschen ist auf Island ein Toter gefunden worden. Ein Hubschrauber der Küstenwache fand die Leiche am Donnerstagabend im entlegenen Nordosten der Nordatlantik-Insel, wie die zuständige Polizei in der Nacht zum Freitag auf Facebook schrieb.

Sie geht davon aus, dass es sich um die gesuchte Person handelt. Dies müsse jedoch noch offiziell bestätigt werden.

Rund 200 Menschen und der Hubschrauber hatten nach Angaben des isländischen Rundfunks am Donnerstag in der Nähe von Akureyri nach einem deutschen Alleinreisenden gesucht. Zuvor war ein Hinweis eingegangen, dass das Fahrzeug des 1947 geborenen Mannes seit Tagen in einem Wandergebiet stillstehe.

Der Rundfunksender RÚV veröffentlichte das Bild eines dunklen VW-Busses mit Berliner Kennzeichen. Nach Polizeiangaben war der Mann bereits im Juni nach Island gekommen. Seine Frau in Deutschland hat demnach seit Mitte Juli nichts mehr von ihm gehört. (dpa)