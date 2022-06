Neben unter anderem „Sopranos“ und „Sex And The City“ gehört die brutale Fantasy-Serie „Game Of Thrones“ zu den bekanntesten Produktionen des US-Senders HBO, dessen Inhalte in Deutschland zu einem großen Teil bei Sky zu sehen sind. 2019 endete „Game Of Thrones“ nach acht Staffeln – oder auch nicht.

Seitdem wird an mehreren neuen Serien gearbeitet, die alle in der von Autor George R.R. Martin erdachten, feudal-fantastischen Welt spielen. Schon am 22. August 2022 startet die Vorgeschichte „House Of The Dragon“, die 200 Jahre vor den Ereignissen aus der Hauptserie spielt und die Konflikte im Haus der Drachen-Herrscher Targaryen zeigt.

Nun berichten die Branchenmagazine „Deadline“ und „The Hollywood Reporter“ über ein neues Projekt: eine „GoT“-Fortsetzung, in der Schauspieler Kit Harington seine Rolle als tapferer Ritter Jon Snow wieder aufnimmt.

Eine der beliebtesten Figuren soll zurückkehren

Noch ist das Projekt in einem sehr frühen Stadium. Es besteht die Möglichkeit, dass es wieder eingestellt wird – 2019 etwa stampfte HBO eine Prequelserie mit Naomi Watts in der Hauptrolle ein, obwohl bereits eine erste, mehrere Millionen teure Folge gedreht worden war. Doch an einer Fortsetzung mit Kit Harington in der Hauptrolle dürfte großes Interesse bestehen.

Jon Snow gehört beim Publikum zu den beliebtesten Figuren. Als tapferer Verteidiger des Kontinents Westeros gegen eine anrückende Armee aus Eis-Wesen versuchte er, sich einen Rest an Moral zu bewahren, während um ihn herum die Intrigen ausgefochten wurden. Achtung, Spoiler: Seine Liebe mit der Herrscherin Daenerys, gespielt von Emilia Clarke, endete tragisch – und am Ende der Hauptserie wird Jon aus Westeros verbannt.

Genau hier soll die neue Serie anknüpfen. Damit steht auch eine Rückkehr anderer beliebter Figuren wie Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) und Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) im Raum.

Die mögliche Jon-Snow-Serie ist nur eine von mehr als einem halben Dutzend potenzieller neuer „Game Of Thrones“-Serien, an denen derzeit gearbeitet wird. Eine Auswahl:

„Dunk and Egg“ spielt 100 Jahre vor der Hauptserie und zeigt die Abenteuer von Ser Duncan the Tall und dem jungen Aegon V Targaryen

In „9 Voyages“ bzw. „The Sea Snake“ soll der legendäre Seefahrer Lord Corlys Velaryon die größte Flotte anführen, die in Westeros jemals unterwegs war

In der Animationsserie „The Golden Empire“ geht es ins goldene Kaiserreich Yi Ti

Hintergrund: Darum werden so viele „Game Of Thrones“-Fortführungen geplant

Längst nicht alle Projekte werden tatsächlich auf Sendung gehen. HBO hat aber ein großes Interesse daran, die erfolgreiche Marke auszubauen.

Hintergrund ist der Konkurrenzkampf mit den Streamingdiensten Netflix, Disney+ & Co.. Der zum Warner-Konzern gehörende Sender HBO hat einen eigenen, noch nicht in Deutschland verfügbaren Streamingdienst namens HBO Max etabliert und wurde vom ehemaligen Eigentümer AT&T dazu verpflichtet, die Anzahl neuer Serien zu erhöhen. An diesem Ziel dürfte sich nichts geändert haben, seit AT&T Warner wieder abstieß und Warner mit dem Medienunternehmen Discovery fusionierte.

Nach wie vor gilt: Alle großen Streamingdienste versuchen, Abonnent:innen durch den Ausbau ihrer beliebtesten Serien-Marken zu gewinnen und zu halten. Netflix setzt unter anderem auf „Bridgerton“, „Stranger Things“ und „Squid Game“, Disney+ auf Marvel- und „Star Wars“-Serien – und HBO versucht es mit „Game Of Thrones“.