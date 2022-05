In Deutschland wurde der erste Fall der ursprünglich aus Afrika stammenden Affenpocken bestätigt. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr am Freitag in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt. Der Charité-Infektiologe Leif Sander beschrieb die Affenpocken bei Twitter als weniger krankmachend als die Pocken, es sei aber „dennoch eine ernste und in Einzelfällen tödliche Erkrankung“.

Norbert Brockmeyer, der Präsident der Deutschen STI-Gesellschaft, geht anhand der Vielzahl von Fällen in anderen westlichen Ländern davon aus, dass das Virus schon seit einer Weile unbemerkt im Umlauf war: „Wer denkt heute schon noch an Pocken?“ Durch die gestiegene Aufmerksamkeit nach kürzlich erschienenen Meldungen ausgehend von Großbritannien sei nun mit einem neuen Infektionsbewusstsein und damit mit vermehrten Nachweisen zu rechnen.

Am stärksten gefährdet sind dem Mitgründer des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Medizin „Walk in Ruhr“ in Bochum zufolge Menschen, die sexuelle Kontakte zu vielen verschiedenen Menschen haben. Das Virus könne aber grundsätzlich auch bereits bei engem Körperkontakt übertragen werden.

„Es darf keine Hysterie entstehen“

Insofern hält Brockmeyer auch in der Allgemeinbevölkerung Vorsicht für ratsam. „Es darf aber keine Hysterie entstehen. Die Affenpocken werden gut kontrollierbar sein.“

Es müssten nun mehrere Stellen über die Affenpocken Bescheid wissen und informiert werden: HIV-Schwerpunktpraxen, Zentren, die auf sexuell übertragbare Krankheiten spezialisiert sind, der Öffentliche Gesundheitsdienst und Allgemeinmediziner. Dazu komme natürlich auch die breite Bevölkerung, damit man bei ungewöhnlichen Hautveränderungen an diese Krankheit denke.

Symptome, Übertragung und Verlauf der Affenpocken

Erste Krankheitszeichen für Affenpocken können nach Angaben der britischen Health Security Agency sein: Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost und Erschöpfung. Es könne sich ein Ausschlag entwickeln, der sich oft ausgehend vom Gesicht auf andere Körperteile ausbreite. Der Ausschlag sehe je nach Phase unterschiedlich aus und könne Windpocken und Syphilis ähneln.

Hautläsionen bei Patienten, bei denen Affenpocken nachgewiesen wurden. Foto: UKHSA/dpa

Die Krankheit trägt den Namen Affenpocken, nachdem der Erreger 1958 erstmals bei Affen nachgewiesen wurde. Fachleuten zufolge stammen Affenpocken wahrscheinlich von Nagetieren wie Eichhörnchen und Ratten. Das Virus griff dann auf Affen und Menschen über, etwa durch den Verzehr von Fleisch infizierter Tiere. Die Übertragung zwischen Menschen könne bei engem Kontakt passieren, zum Beispiel über Körperflüssigkeiten.

Das RKI gibt die Inkubationszeit von Affenpocken mit sieben bis 21 Tagen an. Verglichen mit den 1980 ausgerotteten Menschenpocken würden Affenpocken meist deutlich milder verlaufen. Die meisten Betroffenen würden sich innerhalb weniger Wochen erholen. Bei einigen Betroffenen können aber auch schwere Verläufe auftreten.

Die Wissenschaft müsse nun prüfen

Von wissenschaftlicher Seite aus gelte es nun zu prüfen, wie ansteckend das Virus sei und ob es sich um eine mutierte, ansteckendere Variante handle. „Es ist ja leider so, dass wir in Deutschland eine Riesenpopulation haben, die nicht gegen Pocken geimpft worden ist – insbesondere im sexuell aktiven Alter“, sagte Brockmeyer von der Deutschen STI-Gesellschaft. Das Potenzial an Infektionen durch den Erreger sei damit deutlich größer als etwa noch vor 20 Jahren. Je nach weiterer Entwicklung müsse man Pockenimpfungen in Erwägung ziehen.

Warnung vor Stigmatisierung

Angesichts der Fälle von Affenpocken in mehreren Ländern, die teils schwule Männer betreffen, warnt die Deutsche Aidshilfe vor falschen Schlussfolgerungen und Stigmatisierung. „Natürlich gibt es bei den Affenpocken oberflächliche Ähnlichkeiten zu HIV damals – es ist wieder eine Erkrankung aus Afrika, die auch schwule Männer betrifft. Aber in vielen anderen Punkten passt der Vergleich nicht“, sagte Aidshilfe-Sprecher Holger Wicht der Deutschen Presse-Agentur.

Das Virus, das die Affenpocken auslöst, sei im Unterschied zu HIV in den 80er Jahren länger bekannt, zudem heile die Erkrankung von selbst aus. „Uns ist sehr wichtig, dass hier nicht Panik und unangemessene Ängste entstehen.“ Es gebe bei der Einschätzung der Krankheitsschwere aber auch noch Ungewissheiten: Unklar sei etwa, wie gut Immungeschwächte – dazu können zum Beispiel auch langjährig unbehandelte HIV-Infizierte zählen – die Erkrankung verkraften.

Nach der Erfahrung mit HIV fürchte man die Stigmatisierung schwuler Männer und von Menschen aus Afrika, sagte Wicht. Er erinnerte auch an die Ausgrenzungen und Schuldzuweisungen zu Beginn der Corona-Pandemie, die sich gegen Menschen aus Asien richteten – und gegen Menschen, die als asiatisch wahrgenommen wurden.

In diesem Zusammenhang wurde auch das Robert Koch Institut (RKI) kritisiert, das wie die britische Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) eine Warnung an Männer, die Sex mit Männern haben, ausgesprochen hatte.

Aidshilfe-Sprecher Wicht betonte, man wolle das Thema ähnlich wie bei anderen sexuell übertragbaren Infektionen mit Vernunft und Aufklärung statt Angst angehen. Eine Ansprache und Information der Zielgruppe erfolge in Abstimmung mit dem RKI.

Fälle in Australien, Nordamerika und Europa

Eine größere Gefahr bestehe für Kinder unter 16 Jahren: Hier seien Beobachtungen zufolge bis zu elf Prozent der infizierten Kinder gestorben. Diese Beobachtung bezieht sich auf die zentralafrikanische Virusvariante. Die westafrikanische Variante ist offenbar weniger ansteckend. Die kürzlich bekannt gewordenen Fälle in Großbritannien werden dem westafrikanischen Stamm zugeordnet.

Infektionen mit dem Virus werden mittlerweile aus immer mehr Ländern gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief zu einer Nachverfolgung aller Kontakte der Betroffenen auf. Zu den Ländern mit gemeldeten Fällen oder Verdachtsfällen gehören Australien, Kanada, die USA, Frankreich, Spanien und Portugal. Seit Anfang Mai wurden dutzende Verdachtsfälle und bestätigte Infektionen mit Affenpocken gemeldet. (mit dpa, AFP)