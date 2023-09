Von Fahrbahn abgekommen 19-Jährige stirbt bei Unfall mit Flixbus in Österreich

Bei einem Busunfall im österreichischen Bundesland Kärnten ist eine 20-jährige Frau aus Österreich ums Leben gekommen. Eine 25 Jahre alte Deutsche wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unglück bei Micheldorf am Dienstagmorgen außerdem etwa 20 Menschen verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge hätten sich Passagier:innen aus Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland und der Ukraine an Bord befunden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Bus, mit zwei Fahrern und 40 Passagieren an Bord, war laut der Sprecherin auf dem Weg von Berlin nach Triest in Italien. Der Unfall ereignete sich dem Bericht zufolge am frühen Morgen gegen 04.45 Uhr. Das Fahrzeug kam demnach auf einer Schnellstraße von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene und kam auf der Seite zu liegen.

Fotos von der Unfallstelle zeigten, dass es sich um einen Doppeldecker des Unternehmens Flixbus handelt. Die Ursache war zunächst unklar, Alkoholtests bei den Fahrern fielen laut APA negativ aus. (dpa, AFP)