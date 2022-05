An einem Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Eine Frau sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach kam sie ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand oder besteht, ist noch unklar.

Der Täter wurde nach der Tat festgenommen. Weitere Details zum Täter und der Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Medienberichten zufolge soll sich ein zweiter Täter auf der Flucht befinden.

Nach Angaben der Sprecherin war ein Täter nach ersten Informationen in die Schule gegangen und hatte dort mit einer Waffe geschossen. Um welche Art von Waffe es sich dabei handelte, war demnach noch unklar.

Die Schülerinnen und Schüler des betroffenen Lloyd-Gymnasiums (Oberstufe) an der Grazer Straße in Bremerhaven-Mitte blieben nach der Tat zunächst mit ihren Lehrkräften in ihren Klassenräumen. „Die Polizei hat die Lage vor Ort unter Kontrolle“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Zuvor hatten die Beamten die Bevölkerung dazu aufgerufen, den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen zu meiden. Spezialkräfte durchsuchten die Schule.

Für Eltern richtete der Magistrat der Stadt Bremerhaven ein Informationstelefon ein. (dpa, AFP)