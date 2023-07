Waldbrände auf Rhodos, Sizilien und Korsika Munitionslager in Griechenland explodiert – das ist die aktuelle Lage in Südeuropa

Südeuropa steht in Flammen. Aktuell wüten in beliebten Urlaubsregionen wie Griechenland, Italien, Kroatien und Frankreich verheerende Waldbrände. Wo Feriengäste ihren Jahresurlaub verbringen, wird derzeit heftig gegen die Flammen gekämpft: Feuer löschen, wo andere Urlaub machen. Wir verraten, wie die aktuelle Waldbrandsituation in den Ländern aussieht.

Waldbrände in Griechenland

Gegen rund 600 Waldbrände mussten die griechischen Behörden allein in den letzten zwölf Tagen kämpfen, hieß es am Mittwoch seitens der Regierung aus Athen.

In der Region Mittelgriechenland hat einer dieser Brände am Donnerstag ein Munitionslager der griechischen Luftwaffe erreicht. Die darauf folgenden Explosionen waren noch kilometerweit zu hören, berichtete das Staatsfernsehen ERT. Medienberichten zufolge soll das Munitionslager noch rechtzeitig evakuiert worden sein.

Griechenland: Betroffene Regionen Insel Rhodos (im Süden der Insel) nahe Feriendorf Gennadi nahe Vati nahe Asklipio

Insel Korfu (im Norden der Insel)

Großraum Athen Vorort Kifissa Region Dervenochoria im Nordosten

Halbinsel Peloponnes (nahe Egio)

Thessalien nahe Volos nahe Karditsa

Mittelgriechenland (nahe Lamia)

Epiros (nahe Kalamitsi)

Zentralmakedonien (nahe Giannitsa) und viele Inseln der Ägäis.

(Quelle: EU-Atmosphärendienst Copernicus, Stand: 27. Juli 2023)

Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht: Nach Angaben der Feuerwehr sind in den vergangenen 24 Stunden 61 neue Waldbrände entstanden. Die Regierung hat für fast die Hälfte des Landes die höchste Brand-Alarmstufe ausgerufen.

Die anhaltende Hitzewelle in Griechenland und starke Winde erschweren die Löscharbeiten und fachen die Waldbrände immer wieder neu an. Da die Vegetation nach mehr als zehn Tagen extremer Hitze vertrocknet sei, könnten die kleinsten Brände erneut enorme Dimensionen annehmen, berichten Meteorologen.

Rhodos: 20.000 Menschen evakuiert

Auf der Urlaubsinsel Rhodos wüten die verheerenden Waldbrände bereits den zehnten Tag in Folge.

Die Lage auf Rhodos Zahlreiche Brandherde im Südosten der Insel.

der Insel. Feriendorf Gennadi konnte von Feuerwehr und rund 3000 Helfern vor Ort gerettet werden. Dort waren bereits erste Häuser und Lagerräume von den Flammen zerstört worden.

konnte von Feuerwehr und rund 3000 Helfern vor Ort gerettet werden. Dort waren bereits erste Häuser und Lagerräume von den Flammen zerstört worden. 2760 Feuerwehrleute im Einsatz

im Einsatz 20.000 Menschen mussten insgesamt evakuiert werden. (Stand: 27. Juli 2023)

Auf Rhodos bekämpfen viele Freiwillige die Brände mit einfachsten Mitteln. Dabei kommen Gartenschläuche und Feuerlöscher zum Einsatz. © picture alliance/dpa

Am Mittwoch waren auf Rhodos etwa 2760 Feuerwehrleute sowie drei Hubschrauber und zwei Flugzeuge im Einsatz, um die Feuer einzudämmen. Seit dem Wochenende wurden rund 20.000 Menschen von der griechischen Dodekanes-Insel evakuiert.

Inselbewohner sowie Beschäftigte aus der Tourismusbranche werfen den Behörden komplettes Versagen im Hinblick auf die Bekämpfung der Waldbrände vor. Der Vorwurf: Bereits vergangene Woche seien die Flammen zwischenzeitlich unter Kontrolle gewesen, aber nicht vollständig ausgemerzt worden.

Anstatt mehr Löschflugzeuge zu schicken, habe man die Situation einfach „laufen lassen“, berichten Rhodier vor Ort. Als dann am Samstag besonders starker Wind wehte und plötzlich die Richtung drehte, sei es bereits zu spät gewesen.

Euböa: Waldbrände fordern drei Todesopfer Lage entspannt sich.

Etwa hundert Feuerwehrleute im Einsatz.

im Einsatz. In den vergangenen Tagen forderten die Waldbrände drei Todesopfer: zwei Piloten stürzten mit einem Löschflugzeug ab, ein Hirte kam in den Flammen ums Leben. (Stand: 26. Juli 2023)

Luftbilder aus dem Ferienort Gennadi auf Rhodos zeigen die verheerenden Spuren des Feuers. © picture alliance/dpa

Korfu: Lage entspannt sich Aktuell: Keine große Feuerfront mehr.

Mehrere Löschflugzeuge im Einsatz, um kleinere Brände zu löschen. (Stand: 26. Juli 2023)

Auf der griechischen Insel Rhodos bekämpfen Feuerwehrleite die Flammen bereits den zehnten Tag in Folge - wie hier im Ort Vati. © IMAGO/ANE Edition

Thessalien: Mindestens zwei Tote bei Volos

In Mittelgriechenland haben die Waldbrände bereits die Vororte der großen griechischen Hafenstadt Volos mit 85.000 Einwohner:innen erreicht, wie der staatliche Rundfunk (ERT) am Donnerstag berichtete.

Der griechische Zivilschutz evakuierte rund 20 Ortschaften östlich der Hafenstadt. Das Industriegebiet von Volos blieb vorsorglich geschlossen.

Mittelgriechenland: Waldbrände erreichen Volos Flammen erreichten am Donnerstag Volos und das Industriegebiet.

20 Ortschaften östlich der Hafenstadt evakuiert.

östlich der Hafenstadt evakuiert. Zwei Menschen gestorben .

. Löschflugzeuge und -hubschrauber im Einsatz.

im Einsatz. Hunderte Einwohner helfen bei der Brandbekämpfung. (Stand: 27. Juli 2023)

Bei Volos in Thessalien bringt ein Mann seine Kuh vor den Flammen in Sicherheit. © IMAGO/ANE Edition

Medienberichten zufolge sind hier infolge der anhaltenden Brände bereits mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Mittwoch teilte die Feuerwehr mit, dass in einer ländlichen Region Thessaliens die Leiche eines 45-jährigen Schäfers aufgefunden wurde. Zuvor wurde dem Fernsehsender ERT zufolge die Leiche einer Frau aus einem verbrannten Wohnwagen bei Volos geborgen.

Im Zentrum des Landes entstand Medienberichten zufolge im Laufe des Mittwochs eine neue Flammenfront. Konkret wurden in der Region Mittelgriechenland nahe der 60.000-Einwohner-Stadt Lamia weitere Brände gemeldet. Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios berichtete in Athen von drei Ortschaften, die in dieser Region evakuiert werden mussten.

Waldbrände in Kroatien

In Kroatien kämpften etwa 130 Feuerwehrleute und mehrere Löschflugzeuge gegen einen Waldbrand in der Nähe der Küstenstadt Dubrovnik. Die Flammen seien bis auf etwa zwölf Kilometer an die historische Innenstadt Dubrovniks herangekommen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.

Kroatien: Aktive Waldbrände Großraum Dubrovnik nahe Plat nahe Buici

(Quelle: EU-Atmosphärendienst Copernicus, Stand: 27. Juli 2023)

In Kroatien breiteten sich die Waldbrände an der Grenze zum Nachbarland Bosnien und Herzegowina aus. © IMAGO/MAXPPP

Die Brände sollen Medienberichten zufolge durch Explosionen von alten Landminen ausgelöst worden sein, die sich seit dem Konflikt nach dem Zerfall Jugoslawiens im Boden befanden.

Die Altstadt von Dubrovnik zählt zum Weltkulturerbe der Unesco. Sie zieht jährlich bis zu einer Million Besucher an, unter anderem Gäste von Kreuzfahrtschiffen. Die Stadt erhielt zusätzliche Bekanntheit, seit Teile der Serie „Game of Thrones“ dort gedreht wurden.

Anhaltende Brände in Italien

Während vor allem im Süden des Landes und auf den Inseln Sizilien und Sardinien gegen verheerende Waldbrände gekämpft wird, sieht die Lage im Norden Italiens etwas entspannter aus. Hier wurden einzelne Feuer zwischen den Großstädten Mailand und Bergamo gemeldet.

Den aktuellen Waldbrand-Karten des EU-Atmosphärendienstes „Copernicus“ zufolge brennt es derzeit außerdem nahe den Städten Verona, Turin und Alessandria.

Italien: Betroffene Regionen Insel Sizilien (viele Regionen)

Insel Sardinien nahe Cagliari, Portovesme, Bari Sardo, Oristano und in der Provinz Siena

Kalabrien: Großraum Südkalabrien nahe Catanzaro

Apulien (viele Regionen)

Kampanien nahe Neapel

Abruzzen Provinz L’Aquila

Norditalien Lombardei (nahe Mailand und Bergamo) Venetien (nahe Verona) Piemont (nahe Turin und Alessandria)

(Quelle: EU-Atmosphärendienst Copernicus, Stand: 27. Juli 2023)

Auf der Insel Sizilien breitet sich ein Feuer breitet sich hinter einem Wohnhaus nahe der Hauptstadt Palermo ein Feuer aus. © picture alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press

Italien: Feuer im Süden, Handball-große Hagelkörner im Norden

Der Norden des Landes war in den vergangenen Tagen zudem von schlimmen Unwettern getroffen worden, zwei Frauen kamen dabei ums Leben. Eines der Hagelkörner erreichte nach Informationen einer europäischen Gewitter-Forschungsstelle einen Durchmesser von 19 Zentimetern. Das entspricht in etwa der Größe eines Handballs.

Sizilien: Flughafen zeitweise gesperrt

Im Süden Italiens ist vor allem die Ferieninsel Sizilien von größeren Wald- und Flächenbränden betroffen. Im Norden der Insel und aus dem Großraum Palermo mussten Medienberichten zufolge insgesamt 1500 Menschen evakuiert werden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehr als 3000 Einsatzkräften und mehreren Löschflugzeugen vor Ort.

Der Flughafen nahe Palermo musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Etliche Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Auch die Autobahn war zeitweise von Sperrungen betroffen.

Sizilien: kritische Lage im Norden - Entspannung in restlichen Teilen 1500 Menschen aus dem Großraum Palermo evakuiert.

Flughafen und Autobahn zwischenzeitlich gesperrt , Flüge fielen aus.

, Flüge fielen aus. Mehr als 3000 Feuerwehrleute im Einsatz.

im Einsatz. Bislang drei Todesopfer.

In den restlichen Teilen Siziliens ist die Lage besser. (Stand: 27. Juli 2023)

In Borgetto nahe der sizilianischen Hauptstadt Palermo erreichten die Flammen am 25. Juli auch dichtbesiedelte Wohngebiete. © IMAGO/ABACAPRESS

Auf Siziliens sind infolge der Menschen bislang drei Menschen gestorben. Eine ältere Frau starb, weil ein Rettungswagen nicht zu ihr gelangen konnte. Zwei verkohlte Leichen wurden in Cinisi bei Palermo gefunden.

Im Großraum Palermo lodern die Flammen aktuell vorwiegend auf den umliegenden Hügeln der Stadt. Die Lage sei jedoch nicht mehr so kritisch wie in den vergangenen Tagen, da der starke und heiße Wind nachgelassen habe, hieß es von der Feuerwehr. Auch in den anderen Teilen Siziliens, etwa rund um Catania im Osten, hat sich die Lage entspannt.

Frankreich: Waldbrand auf Korsika

In Frankreich wird derzeit vor allem auf der Ferieninsel Korsika gegen die anhaltenden Waldbrände gekämpft. Auf den aktuellen Waldbrand-Karten des EU-Atmosphärendienstes „Copernicus“ wurden außerdem aktive Feuer in Südfrankreich und vereinzelte Brände in der Region Auvergne-Rhône-Alpes verzeichnet.

Frankreich: Betroffene Regionen Insel Korsika (nahe Aregno und L’Île-Rousse)

Südfrankreich Gemeinde Fos-sur-Mer (nördlich von Marseille) östlich von La Rochelle nahe Fos-sur-Mer

Region Auvergne-Rhône-Alpes (zwischen Lyon und Grenoble)

Nordfrankreich nahe Dunkerque nahe Lumbres nahe Le Havre (Normandie) nahe Rennes (in der Bretagne)

(Quelle: EU-Atmosphärendienst Copernicus, Stand: 27. Juli 2023)

Korsika: Waldbrand bedroht Kloster von Corbara

Im Norden der französischen Mittelmeerinsel Korsika zerstörten die Waldbrände in den vergangenen Tagen mehr als 200 Hektar Land. Wegen des Feuers sei auch das Kloster von Corbara im Norden der Insel geräumt worden. Rund 200 Feuerwehrleute seien Medienberichten zufolge im Einsatz gewesen.

Hier sollen sich zwei Brände zu einem größeren Feuer entwickelt haben. Starker Wind fachte die Flammen weiter an. Der Präsident des korsischen Exekutivrats, Gilles Simeoni, schrieb auf Twitter, die beiden Feuer seien durch Brandstiftung entstanden.

Waldbrände: Eine menschengemachte Katastrophe? Die anhaltenden Hitzewellen im südeuropäischen Raum erschweren die Brandbekämpfung. Die Vegetation ist meist so trocken, dass ein kleines Feuer sich schnell zu einem Großbrand entwickeln kann. Raum Laut einer Schnellanalyse des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution (WWA) wären diese Hitzewellen ohne den menschengemachten Klimawandel „praktisch unmöglich“ gewesen.

Algerien und Tunesien: Dutzende Todesopfer

Nach den verheerenden Großbränden in Nordafrika entspannte sich die Lage in den vergangenen Tagen etwas. In Algerien, wo mindestens 24 Zivilisten sowie 10 Mitarbeiter des Militärs ums Leben kamen, hatten Einsatzkräfte nach eigenen Angaben bereits am Dienstagabend etwa 80 Prozent der Brände unter Kontrolle.

34 Menschen sind seit Sonntag in Algerien infolge der Brände ums Leben gekommen.

In dem flächenmäßig größten Land Afrikas mussten zuvor rund 1500 Menschen in Dörfern in Sicherheit gebracht werden.

In der Region Bejaia in Algerien haben die Waldbrände ein Bild der Verwüstung hinterlassen. © IMAGO/NurPhoto

Auch im benachbarten Tunesien waren in jüngster Zeit mehrere Brände ausgebrochen. In einem Dorf in der Region Beja westlich von Tunis erstickte ein Schulleiter, wie die Staatsagentur TAP berichtete.

Das Land erhielt bei der Brandbekämpfung Hilfe aus Algerien sowie Spanien, das unter anderem zwei Löschflugzeuge schickte. Die Einsatzkräfte machten gute Fortschritte beim Kampf gegen die Brände, sagte Tunesiens Innenminister Kamal Feki am Mittwoch. (mit Agenturen)