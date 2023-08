Waldbrände in Nord-Kanada weiten sich aus Weitere 5000 Menschen haben Yellowknife erlassen

Im Norden Kanadas dauert die Räumung der Regionalhauptstadt Yellowknife wegen eines verheerenden Waldbrands an. Bis Freitagmittag (Ortszeit) soll die gesamte Stadt mit mehr als 20.000 Einwohnern evakuiert sein.

Bis Donnerstagabend konnten rund 5000 Menschen die Regionalhauptstadt der Provinz Northwest Territories per Flugzeug verlassen, für Freitag sind mindestens 22 weitere Flüge geplant.

Auf der einzigen noch offenen Ausfallstraße bildeten sich lange Staus. Die Behörden schätzen, dass sie rund ein Viertel der Einwohner auf dem Luftweg in Sicherheit bringen können.

„Wir machen weiter, bis wir die gesamte Bevölkerung von Yellowknife rausgebracht haben“, versicherte die Katastrophenschutzchefin der Provinz, Jennifer Young.

Einwohner von Yellowknife verlassen wegen der Waldbrände die bedrohte Stadt. © Reuters/Pat Kane

Feuerwehrleute versuchten, ein Näherrücken des nur noch rund 15 Kilometer von der Regionalhauptstadt Yellowknife entfernten Feuers mit dem Fällen von Bäumen und dem Aufstellen von Wasserkanonen fernzuhalten.

In den kommenden Tagen wird für die Region Nordwestwind erwartet - dieser werde den Brand „in eine Richtung drängen, die wir nicht wollen“, warnte Feuerwehrsprecher Mike Westwick.

Am Donnerstag loderten in Kanada insgesamt mehr als tausend Waldbrände, 230 davon in den Northwest Territories. Dort gingen bislang mehr als 21.000 Quadratkilometer Wald in Flammen auf.

Rund 168.000 Menschen mussten dieses Jahr bereits ihre Häuser verlassen

Tausende Einwohner der dünn besiedelten Region sind bereits aus kleineren Gemeinden geflohen. So wurde etwa das Dorf Enterprise nahe der Grenze zur Provinz Alberta in dieser Woche fast vollständig zerstört.

„Unglücklicherweise hat sich die Lage bei den Waldbränden weiter verschlechtert, ein Feuer westlich von Yellowknife stellt nun eine echte Bedrohung für die Stadt dar“, hatte Shane Thompson, Umweltminister der kanadischen Nordwest-Territorien, am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz gesagt.

Soldaten der kanadischen Streitkräfte gehen in den Wald, um eine Feuerschneise hinter dem Parker Recreation Field in Yellowknife zu errichten. © Master Cpl. Alana Morin/Canadian Armed Forces via The Canadian Press/AP/dpa

Am Dienstag hatte die Regierung der Nordwest-Territorien den Notstand ausgerufen. Dadurch wird das Militär mobilisiert, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen und Bewohner per Flugzeug in Sicherheit zu bringen.

Seit Beginn der außergewöhnlich heftigen Waldbrand-Saison in diesem Jahr mussten rund 168.000 Menschen in Kanada ihre Häuser verlassen.

Insgesamt verbrannten in Kanada in diesem Jahr bereits rund 13,7 Millionen Hektar Wald, vier Menschen kamen bei Waldbränden ums Leben. Wissenschaftlern zufolge führt der Klimawandel zu häufigeren und heftigeren Waldbränden. (AFP, Reuters)