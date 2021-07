Nach der schweren Explosion im Leverkusener Chempark ist ein vermisster Mitarbeiter tot aufgefunden worden. Das teilte die Betreiberfirma Currenta am Dienstagnachmittag mit. Vier weitere Mitarbeiter würden noch vermisst.

Im Chempark Leverkusen ist es am Dienstagmorgen zu einer Explosion gekommen. Auf Videos ist zu sehen, wie eine große, schwarze Rauchwolke vom Areal nahe der Autobahn aufsteigt.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind aktuell im Großeinsatz. „Ausmaß und Ursache der Explosion sind aktuell noch nicht bekannt“, erklärte die Polizei in einer Mitteilung. Die Situation in Leverkusen-Wiesdorf sei aktuell noch unübersichtlich, so die Polizei weiter.

Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Dringende Bitte: Meiden Sie großräumig den Bereich. Wir brauchen vor Ort alle Rettungswege. Halten Sie die Straßen für die Einsatzkräfte frei“, twitterte die Polizei Köln. Eine Sprecherin der Polizei sagte, dass mehrere Straßen im Umkreis gesperrt worden seien. Dazu zähle die A1 in beide Richtungen zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Nord.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe „Extreme Gefahr“ ein. Das Unternehmen Currenta berichtete, dass auch Kräfte der Werksfeuerwehr und Luftmesswagen im Einsatz seien. (dpa, AFP, Tsp)