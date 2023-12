Wegen heftiger Niederschläge Warnung vor Hochwasser in mehreren Bundesländern

Angesichts der heftigen Niederschläge der vergangenen Tage steigt in verschiedenen deutschen Regionen die Hochwassergefahr. In Niedersachsen erreichten am frühen Sonntagmorgen 30 Pegel die dritte von vier Warnstufen, wie der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mitteilte.

Diese Schwelle überschritten demnach unter anderem die Flüsse Weser, Aller, Leine und Oker. Bei Stufe drei ist die Überschwemmung von Grundstücken und größeren Flächen sowie von Straßen und Kellern möglich. Auch Nordrhein-Westfalen ist stark betroffen. Dort ist beispielsweise bereits die Sieg über die Ufer getreten (Bild oben).

In vielen niedersächsischen Landkreisen schützten Feuerwehren und ehrenamtliche Helfer Bereiche mit Sandsäcken. In Rodenberg im Landkreis Schaumburg sicherten Einsatzkräfte vorsorglich auch Trafostationen, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Sirenen hätten die Einwohner in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewarnt.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Der Bürgermeister der Samtgemeinde, Thomas Wolf, berichtete am frühen Sonntagmorgen, dass nun das Hochwasser über das Wehr fließe. Helfer seien von Haus zu Haus gelaufen, um die Bewohner zu warnen. Insgesamt seien gut 300 Helfer im Einsatz, von der Feuerwehr, aber auch vom Technischen Hilfswerk. So ein Hochwasser habe es in der Gemeinde seit 25 Jahren nicht mehr gegeben.

Die Ohre in Wolmirstedt im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt ist an einigen Stellen über die Ufer getreten. Erste Straßen sind überflutet, in einigen Straßen drückt das Wasser in die Keller. © dpa/Stephan Schulz

In Sachsen-Anhalt gab die Hochwasservorhersagezentrale Warnungen für Mulde, Aller und Havel heraus. An mehreren Messstellen des Landes waren die Alarmstufe 1 und 2 überschritten, in Wolmirstedt im Landkreis Börde sowie in Tylsen im Altmarkkreis Salzwedel sogar die Alarmstufe 3. Auch in Teilen Sachsens verschärfte sich die Hochwasserlage. An mehreren Pegeln wurde am Sonntagvormittag der Wert für die Alarmstufe 3 erreicht – etwa in Chemnitz.

Der Deutsche Wetterdienst gab am Samstagabend wegen des Dauerregens eine Warnung heraus für Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Sachsen. „Die Dauerregenlage dauert teilweise bis zum Montag, dem 1. Weihnachtstag, an“, hieß es darin. „Bis dahin fallen in den Mittelgebirgen, teilweise auch bis in die Vorländer reichend, aufsummiert seit Donnerstag, insgesamt 40 bis 80 Liter pro Quadratmeter in zwei bis vier Tagen.“

In Staulagen seien sogar 80 bis 120 Liter möglich. Dies betreffe vor allem die westlichen Mittelgebirge, aber auch Oberharz, Fichtelgebirge und den Bayerischen Wald.

Ganz im Nordosten sowie im Süden gibt es am Montag Auflockerungen, an den Alpen zeigt sich länger die Sonne und es gibt kaum Niederschlag. Die Höchsttemperaturen erreichen bis 13 Grad, im Alpenvorland örtlich darüber. Dazu sind ab abends teils stürmische Böen zu erwarten.

Auch in der Nacht zum Dienstag fällt nach Angaben des DWD häufig Regen, gebietsweise auch länger anhaltend und kräftig. Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, im Norden und in der Mitte regnet es gelegentlich, im Süden nur vereinzelt, dort kann auch länger die Sonne scheinen. Die Höchstwerte erreichen bis 12 Grad.

Der Wind weht im Westen und Süden mäßig, in der Nordosthälfte ist zeitweise mit stürmischen Böen zu rechnen, an den Küsten und im höheren Bergland auch mit Sturmböen. Zum Nachmittag schwächt sich der Wind dann deutlich ab.

Auch am Mittwoch dürfte es im Nordwesten und in der Mitte Deutschlands zeitweise noch regnen. Dazu bleibt es mit 6 Grad auf Rügen und 12 Grad im südlichen Alpenvorland weiterhin mild. (dpa)