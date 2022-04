Der Süßwarenkonzern Ferrero hat seinen Rückruf für bestimmte Kinder-Produkte in Deutschland wegen Verdachts auf Salmonellen ausgeweitet. Der Rückruf gelte auch für bestimmte Chargen der Kinder Überraschungs-Maxieier Schlümpfe, des Mini Eggs Mix, des Maxi Mix Plüsch und des Überraschungs-4er-Packs, teilte das Portal Lebensmittelwarnung am Mittwoch mit. Obwohl keines der Produkte positiv auf Salmonellen getestet worden sei, würden sie zum Schutz der Verbraucher zurückgerufen, erklärte Ferrero.

Auch in Großbritannien und Irland weitete das Unternehmen seinen Rückruf aus. Am Dienstag hatte der italienische Ferrero-Konzern bereits bestimmte Kinder-Produkte in mehreren europäischen Ländern zurückgerufen. Betroffen waren demnach bestimmte Chargen, die in einer Fabrik im belgischen Arlon hergestellt und in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Deutschland, Schweden und den Niederlanden vertrieben wurden.

Bislang wurden in Frankreich 21 Salmonellen-Infektionen und in Großbritannien 62 Infektionen gemeldet, die möglicherweise in Zusammenhang mit bestimmten Chargen von Kinder-Produkten stehen.

Ferrero erklärte, es arbeite mit den Behörden zusammen wegen eines "möglichen Zusammenhangs mit gemeldeten Fällen von Salmonellen" bei in Belgien hergestellter Schokolade. Es handele sich um einen "freiwilligen" Rückruf einer Reihe von in Belgien hergestellten Produkten.

In Belgien rief die Behörde für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) die Verbraucher dazu auf, diese Produkte "nach einer Reihe von gemeldeten Ausbrüchen von Salmonellen in verschiedenen Mitgliedstaaten" der EU nicht zu verzehren. (AFP)