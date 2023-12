Zustand der Deiche bereitet Sorge Weiterhin angespannte Hochwasserlage in Niedersachsen

Die Hochwasserlage bleibt in vielen Teilen Niedersachsens weiterhin kritisch. An einigen Pegeln der Weser befinden sich die Wasserstände noch über der höchsten Meldestufe, wie aus einem Lagebericht des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) von Samstagmorgen hervorgeht.

Für die Leine, Aller sowie Ober- und Mittelweser gebe es eine Warnung vor großem Hochwasser, hieß es weiter in dem Lagebericht.

Zwischen Hannoversch Münden (Landkreis Göttingen) bis Intschede (Landkreis Verden) seien die Scheitelwasserstände hingegen bereits erreicht und die Wasserstände würden sinken. An vielen Orten gibt es laut NLWKN eine gleichbleibende Tendenz beim Pegelstand, in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) stieg der Pegelstand der Oker den Angaben zufolge um mehrere Zentimeter.

Eine Sprecherin des Lagezentrums teilte am Samstagmorgen mit, dass die Hochwassersituation insgesamt stagniere, es aber keine besonderen Vorkommnisse in der Nacht zum Samstag gegeben habe. Die Lagezentren der Polizei in Niedersachsen meldeten ebenfalls eine relativ ruhige Nacht. Einige Sprecher, wie vom Lagezentrum Göttingen, sprachen von einer sich entspannenden Situation. Es sei trocken geblieben, daher gehe man davon aus, dass sich die Lage beruhige und Pegelstände sinken.

Das Technische Hilfswerk (THW) stellt sich auf einen Einsatz in den Hochwasser-Gebieten bis in die erste Januar-Woche hinein ein. „Es ist ganz klar, dass das über den Jahreswechsel andauern wird“, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin. „Was uns hoch besorgt, ist der Zustand der Deiche.“ Sie seien massiv aufgeweicht. Täglich seien etwa 1000 Einsatzkräfte in den betroffenen Gebieten unterwegs.

Katastrophentouristen bereiten Probleme

Die Stadt Celle appellierte an Menschen, Sperrungen ernst zu nehmen und nur in die Stadt zu reisen, wenn es unbedingt notwendig sei. „Durch wachsenden „Hochwassertourismus“ und Verkehr werden Rettungskräfte vielerorts am Durchkommen gehindert.“ Auch die Feuerwehr Verden berichtete von störenden Katastrophentouristen. Der Landkreis Osterholz befürchtet darüber hinaus, dass zu Silvester viele Schaulustige im Hochwassergebiet unterwegs sein werden.

Bundeswehr soll im Hochwassergebiet helfen

Das Land Niedersachsen hatte am Freitag wegen der weiterhin angespannten Hochwasserlage die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Es sei ein Amtshilfeersuchen eingegangen, sagte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Streitkräfte am Freitagnachmittag.

Den Bundeswehr-Angaben zufolge wurden sechs Hubschrauber in Bereitschaft versetzt. Der Sprecher bestätigte damit einen Bericht des „Spiegel“. Als mögliche Einsatzräume nannte er vor allem das Gebiet um Oldenburg sowie die Region nördlich von Hannover. „In erster Linie geht es um die Sicherung von Deichen“, sagte der Sprecher. Möglich seien aber auch Personal- und Materialtransporte sowie wenn nötig auch Evakuierungen gefährdeter Menschen.

Im „Spiegel“ hieß es, wenn Deiche aufgeweicht seien oder gar brechen, sollten die Helikopter Textilbehälter abwerfen, die mit Baumaterial gefüllt sind. So sollten die Deiche stabilisiert und der Wasserfluss gebremst werden. Vielerorts seien diese bereits durch die Wassermassen so stark aufgeweicht, dass Helfer sie mit Fahrzeugen nicht mehr erreichen können.

Die Gefahrenlage laut dem Hochwasserportal vom 29. Dezember. © Quelle: Hochwasserportal, Stand Freitag 29.12. (12 Uhr)

Niedersachsen erlebt Hochwasser wie nie zuvor

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Donnerstag, ein Hochwasser dieses Ausmaßes habe es zuvor nicht gegeben. „Experten warnen seit Langem davor, dass die immer häufigeren Wetterextreme mit dem Klimawandel zusammenhängen“, sagte er.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Unwetter Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu.

Nicht jedes Extremwetterereignis lässt sich auf den Klimawandel zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass die menschengemachte Klimakrise Starkregen, Stürme und Hitze fördert.

Niedersachsen: Ministerin rechnet mit vereinzelt verschärfter Hochwasserlage

„Fast das ganze Land Niedersachsen steht unter Wasser“, sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens am Freitag im „Deutschlandfunk“. „Wir haben eine sehr, sehr angespannte Lage.“

Angesichts erwarteter Regenfälle rechnet Behrens mit einer verschärften Hochwasserlage in manchen Regionen im Bundesland. „Wir haben die Wetterprognose, dass es weiterhin Regen geben wird die nächsten Tage und dass es auch Sturm geben wird, und das ist natürlich für die Lage jetzt nicht gerade entspannt, sondern verschärft sie an der ein oder anderen Stelle sogar noch“, sagte die SPD-Politikerin am Freitagmorgen in einem Deutschlandfunk-Interview.

Man habe aus früheren Hochwassern gelernt

Man habe aber aus früheren Hochwassern gelernt und Land und Kommunen hätten sehr viel Geld investiert in Hochwasserschutz und technische Ausstattung. Einsatzkonzepte für die Hochwasserlage würden bislang sehr gut funktionieren, sagte Behrens.

Dezemberwetter mit Stürmen bringt Ostsee frisches Wasser Die ökologische Situation der Ostsee gilt als sehr schlecht, das liegt auch am geringen Wasseraustausch mit der Nordsee.

Das stürmische Wetter hat das kurzfristig geändert, denn der Ostsee wurde eine große Menge salz- und sauerstoffreiches Wasser beschert.

Zunächst hatten südöstliche Winde in der ersten Dezemberhälfte Wasser aus der Ostsee gedrückt und den Wasserspiegel gesenkt.

Anschließend ist mit den schweren Sturmfluten an der Nordseeküste am 21. und 22. Dezember salzhaltiges Wasser in die Ostsee geströmt.

Zweite Alarmstufe in Brandenburg

Auch Hochwasser-Experten in Brandenburg haben die Entwicklung in einigen Flüssen auch am Wochenende im Blick. Der Wasserstand der Elbe soll in Wittenberge im Kreis Prignitz weiter steigen. Am Samstag werde daher die Alarmstufe 2 von insgesamt vier Stufen ausgerufen, teilte das Landesamt für Umwelt am Freitag mit. In etlichen Regionen Brandenburgs hat sich die Hochwasserlage aber beruhigt.

Bis zum Neujahrstag ist laut Landesumweltamt nur geringer Niederschlag zu erwarten. An den Lausitzer Flüssen wie Neiße und Schwarze Elster gab es am Freitag Entwarnung, weil sich die Lage entspannt zeigte.

Die Spree bleibe dagegen unter Beobachtung, hieß es. An einzelnen Pegeln könne es zu kurzfristigen, aber unkritischen Überschreitungen der Richtwerte der Alarmstufe 1 kommen. Für die Hochwasserwelle in der Oder sei keine Verschärfung für Ratzdorf und Eisenhüttenstadt zu erwarten.

Die Stadt Wittenberge traf Vorbereitungen für ein Anschwellen des Hochwassers und hält zur Kontrolle am Deich etwa einen Wachdienst bereit. Eine dramatische Entwicklung der Lage erwarteten die Behörden nicht. Das Wasser stand am Pegel Wittenberge am Freitagnachmittag bei 5,20 Meter. Nach der Vorhersage des Landesumweltamtes soll der Wasserstand auch bis Neujahr 6 Meter nicht überschreiten.

Vor allem im Deichvorland waren bisher Flüsse über die Ufer getreten. Landwirte mussten ihre Tiere von den Wiesen nehmen. Der Nedwighafen am Elbufer in Wittenberge, wo sonst auch Wohnwagen stehen, war mit Schlamm und Wasser überflutet. Das Hochwasser an der Elbe beeinträchtigte auch die Bauarbeiten für die neue A14-Brücke zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Wegen Überflutungsgefahr mussten Bauarbeiter einige Bürocontainer in Sicherheit bringen.

Ab der Alarmstufe 2 müssen laut Landkreis Prignitz etwa die Deiche täglich kontrolliert und Vorbereitungen getroffen werden für den weiteren Schutz vor Hochwasser. 2013 hatte Wittenberge ein schweres Hochwasser mit Schäden erlebt. Damals mussten Bewohner evakuiert werden.

Für einige Flussabschnitte im Kreis Ostprignitz-Ruppin wurde am Freitag die erste Hochwasser-Alarmstufe ausgerufen. Das bedeutet, dass Gewässer über die Ufer treten. Die Alarmstufe 1 gilt seit Freitag für Abschnitte des Rhinkanals, der Dosse, der Neuen und Alten Jäglitz, wie der Landkreis mitteilte.

Keine Hochwasser-Entwarnung für NRW

Beim Hochwasser in Nordrhein-Westfalen gibt das Umweltministerium trotz stagnierender oder sinkender Pegelstände keine Entwarnung. „Wir haben nach wie vor eine große Hochwasserlage“, sagte NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Freitag in Düsseldorf.

Bisher seien die Folgen überschaubar geblieben, keine Opfer zu beklagen. An den Talsperren drohe keine Dammbruchgefahr, auch kein unkontrollierter Überlauf. Die Hochwasserschutzanlagen hätten gehalten.

Aber an vielen Stellen seien die Deiche aufgeweicht. Es habe sich hier klar gezeigt: „Wir haben einen Sanierungsbedarf“, sagte Krischer.

Es sei den Einsatzkräften vor Ort zu verdanken, dass sie Schwachstellen erkannt und energisch gegengesteuert hätten, um Deichbrüche zu verhindern. Es brauche auch mehr Überflutungsräume. So hätte es etwa im Einzugsbereich der Lippe ohne die in den letzten Jahren geschaffenen zusätzlichen Überflutungsräume aktuell erheblich größere Probleme gegeben, erklärte Krischer.

Gute Nachricht aus Dresden

Aus Dresden gibt es eine gute Nachricht. In der sächsischen Landeshauptstadt blieb die Elbe unter den erwarteten sechs Metern Wasserstand. Normal sind zwei Meter.

Seit der Nacht zu Freitag sinkt der Pegel der Elbe wieder, wie aus Daten des Landeshochwasserzentrums hervorgeht. Kurzzeitig hatte die Elbe einen Stand von 5,95 Metern erreicht. Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) erklärte am Morgen im Deutschlandfunk, dass Alarmstufe 3 im Laufe des Freitags zurückgefahren werden solle. Alle Schutzmaßnahmen hätten gegriffen, es habe bislang keine größeren Schäden gegeben.

Flussabwärts in Magdeburg und Schönebeck in Sachsen-Anhalt öffnete der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft am Donnerstag das Pretziener Wehr. Damit wird etwa ein Drittel des Elbe-Wassers an den beiden Städten vorbei durch einen Umflutkanal und über Wiesen und Felder geleitet, ehe es wieder in die Elbe fließt.

Im Norden Thüringens richten sich die Blicke auf die Talsperre Kelbra, von der Wasser abgelassen wurde. Im Dorf Mönchpfiffel-Nikolausrieth drohte deshalb, dass etwa 30 Häuser überflutet werden, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag mitteilte.

Einsatzkräfte hätten dort 6000 Sandsäcke am Flussufer aufgebaut, um dies zu verhindern. Das Wasser stand den Angaben zufolge etwa zehn Zentimeter unterhalb der Uferkante.

Ein Deich des Flusses Helme wurde kontrolliert geöffnet, um die Hochwassergefahr an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt zu bannen. Das Wasser fließe jetzt auf Felder ab, teilte der Landkreis Kyffhäuserkreis in der Nacht zu Freitag mit.

Die Öffnung sei notwendig gewesen, weil aus dem überlasteten Stausee Kelbra seit mehreren Tagen gezielt Wasser abgelassen werde und die Helme dadurch viel Wasser führe. Seit zwei Tagen gilt für die Helme die höchste Hochwasser-Alarmstufe 4. (dpa)