Daumen hoch 👍, lachender Smiley 🙂, Herz ❀ oder Konfettibombe 🎊 – Textnachrichten und Chats kommen kaum noch ohne sogenannte Emojis aus.

Dabei handelt es sich um Icons oder Piktogramme, die vorrangig in Textnachrichten platziert werden, um den Part der Gestik und Mimik zu ĂŒbernehmen. In WhatsApp-Nachrichten dienen die Icons entsprechend als emotionales AushĂ€ngeschild.

PĂŒnktlich zum „Welt-Emoji-Tag“ am 17. Juli 2022 wurden von der Online-Plattform „Emojipedia“ einige Icons vorgestellt, die ab September dieses Jahres in den Chatprogrammen von iOS- und Android-GerĂ€ten zum Einsatz kommen könnten.

Welche neuen Emojis gibt es ab September 2022?

Bei „Emojipedia“ handelt es sich um eine Art Online-Register fĂŒr Emojis, in dem alle Icons sowie deren Unicodes (also universelle Zeichencodierungen fĂŒr den Computer) abgebildet und aufgelistet werden. Die Plattform sammelt und liefert VorschlĂ€ge fĂŒr neue Emojis, die anschließend vom sogenannten „Unicode-Konsortium“ abgenickt und genehmigt werden mĂŒssen.

Zu den neuen Emojis in den Messenger-Apps könnten ab September solche Icons wie das „KopfschĂŒttel-Emoji“ gehören – obwohl der Kopf in diversen Twitterkommentaren eher als stark durchgeschĂŒtteltes Emoji ausgelegt wird.

Als weitere VorschlĂ€ge könnten „High-Five-HĂ€nde“ und alternative Herz-Farben ĂŒbernommen werden. DarĂŒber hinaus finden sich ein Elchskopf, eine Qualle, Erbsen und eine Ingwerknolle unter den VorschlĂ€gen.

VorschlĂ€ge fĂŒr neue Emojis können Nutzer ĂŒbrigens via Online-Formular bei „Emojipedia“ einreichen. Wie die Plattform auf ihrer Internetseite schreibt, wird allerdings nur ein kleiner Prozentsatz der privat eingereichten Anregungen auch final umgesetzt.

Emojis in der Arbeitswelt: Ein Balanceakt

Einer neuen Studie des Messengerdienstes „Slack“ und der Sprachen-App „Duolingo“ zufolge nutzen ĂŒbrigens 60 Prozent aller Befragten Emojis auch im professionellen Umfeld bei der Kommunikation mit den Kolleg:innen.

Gerade in Zeiten der anhaltenden Pandemie und Homeoffice-TÀtigkeiten konnten Emojis in Arbeitsnachrichten die menschliche Komponente einbringen. Hin und wieder kann es dabei aber auch zu MissverstÀndnissen kommen.

Vorsicht vorm Gebrauch der Aubergine!

Immerhin 26 Prozent aller befragten Arbeitnehmer gaben an, dass der Einsatz eines Emojis in einer Arbeitsnachricht schon einmal missverstanden wurde.

Als Beispiel hierfĂŒr könnte das „Kuss-Emoji“ 😘 gelten: WĂ€hrend das Icon fĂŒr 39 Prozent aller Befragten eine rein platonische Zuneigung ausdrĂŒckt, verstehen 30 Prozent der Nutzer den kĂŒssenden Smiley als LiebeserklĂ€rung.

Vorsicht ist beim Einsatz des „Auberginen-Emojis“ 🍆 geboten: FĂŒr 46 Prozent aller Befragten symbolisiert die Aubergine tatsĂ€chlich die subtropische, violette Frucht. 14 Prozent platzieren eine Aubergine allerdings gezielt in einem Chat, wenn sie offensiv flirten wollen. Immerhin 25 Prozent aller befragten Arbeitnehmer gaben an, dass die Verwendung eines „Auberginen-Emojis“ in Arbeitsnachrichten unpassend sei. 🙃 (mit AFP)