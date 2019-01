Der Onlinedienst Instagram ist vor allem für außergewöhnliche Bilder bekannt. Meist sind es Bilder von wunderschönen Orten, fantastischem Essen oder gutaussehenden Männern und Frauen. Doch das neueste beliebteste Bild auf Instagram ist ganz anders: Es zeigt ein herkömmliches braunes Ei. 25,6 Millionen Menschen haben das Bild gelikt und damit die bisherige Instagram-Königin Kylie Jenner vom Thron gestoßen.

Wie konnte das passieren?

Kylie Jenner ist mit ihren Schwestern durch die Reality-Serie „Keeping Up With the Kardashians“ berühmt geworden. Ihre eigene Kosmetikfirma und 123 Millionen Instagram-Follower haben sie der Wirtschaftszeitschrift „Forbes“ zufolge zu einer der 60 reichsten Selfmade-Frauen der USA gemacht. Kein Wunder also, dass Kylie Jenners Foto ihrer neugeborenen Tochter Stormi Webster, die auf dem Bild den Finger ihrer Mutter umklammert, mit mehr als 18 Millionen Likes und 1,9 Millionen Kommentaren viel Aufmerksamkeit erlangte. Doch das passte dem Inhaber des Accounts „world_record_egg“ gar nicht.

Er stellte das Frühstücksei und lieferte sich ein Wettrennen mit dem Star-Model um das weltweit beliebteste Bild. Er rief auf seinem Profil alle Instagram-Nutzer dazu auf, das Bild zu liken und es weiter zu teilen. „Lasst uns einen Weltrekord aufstellen und die meisten Likes für einen Instagram-Beitrag sammeln. Lasst uns die aktuelle Weltrekordhalterin Kylie Jenner (18 Millionen Likes) schlagen! Wir schaffen das!“, schrieb er dazu. Das Unfassbare geschah, innerhalb von nur zehn Tagen erhielt das Bild 25,6 Millionen Likes und 1 Million Kommentare – da kann selbst das jüngste Mitglied aus dem Kardashian Clan nicht mithalten.

Mehr zum Thema Digitalisierung Wie wir spielend beeinflusst werden

Der Reality-TV-Star blieb die Antwort nicht lange schuldig: Am Montag postete sie auf ihrem Instagram-Account ein Video, das sie zeigt, wie sie ein Ei auf den Boden schlägt. Dazu schreibt sie: „Nimm das, kleines Ei“. Das kleine braune Ding hat ihr zwar den ersten Platz weggenommen, aber ihren Humor keinesfalls.