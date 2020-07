Es erinnert an den Fall eines Busfahrers in Frankreich, der von Maskenverweigerern totgeschlagen wurde: In Oldenburg haben zwei Männer am vergangenen Donnerstag einen Busfahrer geschlagen, nachdem er sie wegen fehlender Masken nicht befördern wollte. Über den Fall berichtete jetzt der NDR.

Der Vorfall ereignete sich laut NDR kurz vor 23 Uhr am Abend. Der Busfahrer wies die Männer laut Polizei auf die Maskenpflicht hin, die ihn daraufhin beleidigten. Dann schloss der Fahrer die Tür, um die Polizei zu rufen. Die Männer versuchten die Tür gewaltsam aufzubrechen.

Der Busfahrer nahm daraufhin einen der Männer in den Schwitzkasten. Daraufhin schlugen die Männer auf den Busfahrer ein und verletzten ihn laut Polizei "leicht", aber doch stark genug, dass der Busfahrer vorerst arbeitsunfähig geschrieben ist. Er trug laut NDR eine Gehirnerschütterung davon. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung. (Tsp)