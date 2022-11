„Wir stehen in Kontakt mit den Piloten“ Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord stürzt in Victoriasee

Im Nordwesten Tansanias ist ein Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord wegen schlechten Wetters am Sonntag kurz vor der Landung in den Victoriasee gestürzt.

Der Unfall mit einer Maschine der Fluggesellschaft Precision Air habe sich etwa 100 Meter vom Flughafen der Stadt Bukoba entfernt ereignet, sagte ein örtlicher Polizeibeamter.

Von den 43 Menschen an Bord des Flugzeugs seien 39 Passagiere, zwei Piloten und zwei Flugbegleiter gewesen, sagte ein weiterer Beamter. 26 Menschen konnten demnach bis zum Mittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Flugzeug war auf dem Weg von der Wirtschaftsmetropole Daressalam nach Bukoba am Victoriasee.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Angaben zum Zustand der Geretteten machte der Beamte nicht. „Die Rettungsaktion dauert an und wir stehen in Kontakt mit den Piloten“, sagte er. Bei dem Flugzeug soll es sich dem Beamten zufolge um eine Maschine des französisch-italienischen Unternehmens ATR handeln.

Precision Air, die größte Fluggesellschaft des ostafrikanischen Landes, bestätigte den Unfall in einer kurzen Erklärung. Ein Rettungsteam sei an den Unglücksort entsandt worden.

Örtliche Medien zeigten Videoaufnahmen, wonach das Flugzeug weitgehend unter Wasser stand. Die Einsatzkräfte versuchten, die Maschine mithilfe von Seilen und Kränen aus dem Wasser zu heben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan sprach den Betroffenen des Unglücks ihr Beileid aus. „Bleiben wir ruhig, während die Rettungsarbeiten weitergehen und beten wir zu Gott, dass er uns hilft“, schrieb sie im Onlinedienst Twitter.

Vor fünf Jahren waren in Tansania elf Menschen gestorben, als ein Flugzeug eines Safari-Unternehmens im Norden des Landes abgestürzt war. (AFP)

Zur Startseite