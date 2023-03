Wirbelsturm zieht weiter Sieben Menschen sterben durch Tornado in US-Bundesstaat Mississippi

Ein heftiger Wirbelsturm hat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Das berichtete der Sender ABC News in der Nacht zu Samstag unter Berufung auf die Gerichtsmedizinerin des Bezirks Sharkey County.

Das Alter der Opfer war zunächst unbekannt. Rettungs- und Bergungskräfte seien im Einsatz, teilte der Katastrophenschutz über Twitter mit.

Zuvor hatte die Behörde Warnungen vor einer Serie von Tornados in der Region veröffentlicht.

Auch im US-Bundesstaat Kalifornien hatte ein Tornado in der Nähe von Los Angeles für erhebliche Zerstörungen gesorgt. In Montebello wurden durch den Sturm am Mittwoch Dächer von Häusern abgedeckt; Autos wurden herumgewirbelt und beschädigt.

„Es war einfach nur Chaos“, berichtete ein Geschäftsmann aus der Stadt mit rund 60.000 Einwohnern im Fernsehsender KTLA. Videoaufnahmen zeigten zudem beschädigte Industriegebäude sowie zerstörte Kanalisation. (dpa, AFP)

