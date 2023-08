Wohl „Folterbank“ im französischen Forbach entdeckt Deutscher soll seine Frau zwölf Jahre eingesperrt haben

Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Frau jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. Die 53-jährige Frau sei in Forbach nahe der Grenze zu Deutschland unterernährt und mit Knochenbrüchen in einem Wohnungszimmer entdeckt worden, hieß es am Montag aus französischen Polizeikreisen.

Der Frau gelang es, ein Telefon zu verwenden und den deutschen Rettungsdienst in Wiesbaden zu kontaktieren, wie der französische Sender BFMTV-RMC-INFO berichtet.

Vor Ort in Forbach nahm die französische Polizei am Montagmorgen gegen 6.00 Uhr einen 55-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Er war der Polizei zuvor nicht bekannt. Er kam in Polizeigewahrsam.

Französischen Medienberichten zufolge ermittelt die französische Justiz nun wegen schwerer Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Folter.

Die Frau sei nackt und mit rasiertem Schädel in einem verschlossenen Zimmer gefunden worden, berichtete der Sender BFMTV. Laut Polizeikreisen sei eine „Folterbank“ in der Wohnung des Paares entdeckt worden.

Der Sender France Info schrieb, die Frau sei in schlechtem Gesundheitszustand gewesen. Der Zeitung „Le Parisien“ zufolge wies die Frau Brüche auf.

Die Frau bestätigte, dass sie seit 2011 entführt und gefoltert worden sei. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit in der Notaufnahme. Bei ihrer Untersuchung im Krankenhaus wurden nach Angaben des Radiosenders RMC unter anderem Brüche an den Beinen und den Daumen festgestellt.

Der Sender BFMTV berichtete zudem, dass ein „Notizbuch“ des mutmaßlichen Täters gefunden worden sei. In diesem habe er „seine Taten festgehalten und die Momente, zu denen er das Opfer ernährte“. (AFP, dpa)