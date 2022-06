Bei einem Hubschrauberabsturz in Italien sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Das Wrack des seit Donnerstag vermissten Helikopters wurde am Samstag nach tagelanger Suche am Monte Cusna im Appenin gefunden, wie die Rettungsdienste mitteilten. Demnach waren alle Insassen tot.

Laut türkischen Regierungsangaben handelte es sich bei vier der Passagiere um Türken, laut italienischen Medienberichten waren zudem zwei Libanesen an Bord. Der Pilot stammte aus Italien. (AFP)