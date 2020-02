Bei einem Gewaltverbrechen in Hanau sind in der Nacht zum Donnerstag nach Polizeiangaben acht Menschen getötet und etwa fünf verletzt worden. Die Zahl der Verletzten könne sich noch nach unten oder oben verändern, hieß es.

Zu den Hintergründen gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Ein Sprecher sagte, es könne sich um „eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat“ handeln. Die Beamten machten keine Angaben zur Identität und Nationalität der Opfer.

Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot. Am frühen Donnerstagmorgen meldeten die Ermittler, dass sie ihn leblos in seiner Wohnung in Hanau aufgefunden haben. „Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche“, schrieb die Polizei Südosthessen um kurz nach 5 Uhr in einem Tweet. „Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter“, hieß es weiter, nachdem am Abend auch mehrere Täter für möglich gehalten wurden.

Nach Angaben der Polizei fielen am Mittwochabend ab etwa 22 Uhr in und vor zwei Hanauer Shisha-Bars Schüsse. In der Innenstadt, im Bereich des Heumarkts, wurden der Polizei zufolge drei Menschen getötet und mindestens eine Person schwer verletzt. Von dort sei ein dunkler Wagen davongefahren.

Ein weiterer Tatort liegt nach Polizei-Angaben am Kurt-Schumacher-Platz. Er befindet sich etwa zweieinhalb Kilometer vom Heumarkt entfernt im Stadtteil Kesselstadt. Dort kamen der Polizei zufolge fünf Menschen ums Leben.

Dritte Schießerei in Lamboy bestätigt sich nicht

Vor dem Imbiss am Heumarkt lagen nach Angaben eines dpa-Reporters Patronenhülsen. Die Spuren wurden mit Farbspray markiert. Die Polizei forderte neugierige Passanten auf, den Bereich zu verlassen und sich in ihre Wohnungen und die Lokalitäten vor Ort zu geben.

Eine mögliche dritte Schießerei in Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war zwar auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte dort sei aber niemand getötet worden.

Auf Twitter waren schon kurz nach den Taten, als die Zahl der Toten und Verletzten noch nicht klar war, Videos von den Tatorten zu sehen.

Die Polizei sperrte die Gegend um die beiden Tatorte weiträumig ab. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung. Menschen standen in der Nähe der mit Flatterband abgesperrten Bereiche und weinten. Bilder aus Hanau zeigten in der Nacht mehrere abgesperrte Bereiche, die von bewaffneten Beamten bewacht wurden. Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt.

Auf einem Foto aus dem Stadtteil Kesselstadt war ein mit Thermofolie abgedecktes Auto zu sehen. Neben dem Wagen lagen Glassplitter. Rettungskräfte waren im Einsatz.

Schüsse in Hanau: Ein Auto an einem Tatort ist mit Thermofolie abgedeckt. Foto: dpa/Boris Rössler

Hanau liegt im Main-Kinzig-Kreis etwa 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner.

Polizisten aus dem bayerischen Unterfranken waren zur Unterstützung der hessischen Kollegen in Hanau vor Ort. Eine Zahl nannte die Leitstelle des Präsidiums in Würzburg nicht.

Angriffe aus Shisha-Bars in Hanau: Polizisten und Rettungskräfte im Einsatz Foto: dpa/Boris Rössler

Bürgermeister von Hanau schockiert: „Das war ein furchtbarer Abend“

Die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Hanau, Katja Leikert (CDU), zeigte sich nach den tödlichen Schüssen bestürzt. „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid“, schrieb die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion bei Twitter. „Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“

Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: „Ich bin erschüttert darüber, was passiert. Ich verfolge das Geschehen auf Twitter.“

Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky äußerte sich erschüttert über die Gewalttat in seiner Stadt. „Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben“, sagte Kaminsky bei einer Sondersendung von „Bild live“ in der Nacht. Es habe offensichtlich acht Tote gegeben und mehrere Verletzte, denen er „alles Gute“ wünsche.

Für den Bürgermeister war das „ein Abend, wie man ihn sich schlimmer kaum vorstellen kann“. Zu den Hintergründen, dem oder den Tätern und den Motiven konnte Kaminsky noch nichts sagen. (dpa)