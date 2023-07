Zerstückelt im Gefrierschrank Deutscher Geschäftsmann offenbar tot in Thailand gefunden – Deutsche festgenommen

In Thailand hat sich offenbar ein brutales Verbrechen mit einem deutschen Opfer zugetragen. Nachdem der deutsche Geschäftsmann Hans-Peter M. eine Woche lang in dem südostasiatischen Land vermisst worden war, wurden nun Leichenteile in einem Gefrierschrank in der Provinz Chonburi südöstlich der Hauptstadt Bangkok entdeckt, berichtete die „Bangkok Post“ am Dienstag.

M. sei seit dem 4. Juli vermisst worden, nachdem er einen Geschäftstermin mit einer nun festgenommenen Frau – ebenfalls deutsche Staatsbürgerin – gehabt habe, berichtet die „Bild“-Zeitung. Dabei sei es um ein lukratives Geschäft auf der Urlaubsinsel Koh Samui gegangen. Eine Villa und eine Boxhalle sollten für etwa 700 Millionen Baht (etwa 18,2 Millionen Euro) den Besitzer wechseln.

Dem „Bild“-Bericht zufolge sei die Frau den deutschen Ermittlungsbehörden bekannt. Der Vorwurf lautet auf Betrug mehrerer Geschäftspartner im Veranstaltungsbereich.

Die „Bangkok Post“ berichtete, die 24-jährige thailändische Frau des Geschäftsmannes habe am 5. Juli, einen Tag nach seinem Verschwinden, der Polizei gesagt, dass er sich mit einem ausländischen Makler treffen und über Geschäfte sprechen wollte.

Nach dem Termin verlor sich offenbar die Spur des Münchner Geschäftsmannes, der in Thailand lebte und dort als Makler arbeitete, berichtet die „Bild“. Er soll noch zwei SMS an seine Lebensgefährtin geschickt haben. Ein letztes Signal habe das Handy dem Bericht zufolge aus der Provinz Sa Kaeo gesendet – etwa 230 Kilometer vom Fundort der Leichenteile entfernt.

Vier Tage nach M.s Verschwinden habe die Polizei dessen Auto gefunden. Offenbar gründlich gereinigt. „Man wollte Beweise vernichten“, zitiert die Boulevardzeitung die thailändische Polizei. Die Ermittlungen laufen noch.

Der Chefermittler der zuständigen Polizei, Theerachai Chamnanmor, sagte der „Bangkok Post“ zufolge, der Tod des Mannes stehe mit einer Erpressung in Zusammenhang. Demnach seien etwa zwei Millionen Baht (etwa 52.000 Euro) von seinem Konto abgebucht worden.

Das thailändische Portal „The Thaiger“ berichtete zudem, in dem Haus, in die Leiche gefunden wurde, solle ein Deutscher drei Monate lang mit einer ebenfalls deutschen Frau gewohnt haben. Der Mann sei nach dem Verschwinden des Geschäftsmanns von der Polizei befragt worden. Es soll sich bei ihm um einen Freund des Toten handeln, so die „Bild“. (Tsp mit dpa)



Hinweis: In einer ersten Version haben wir unter Berufung auf die „Bild“ von einem Haftbefehl gegen einen deutschen Staatsbürger berichtet. Nun soll allerdings eine Deutsche festgenommen worden sein.