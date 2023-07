Zerstückelt im Gefrierschrank Deutscher Geschäftsmann offenbar tot in Thailand gefunden

In Thailand hat sich offenbar ein brutales Verbrechen mit einem deutschen opfer zugetragen. Nachdem der deutsche Geschäftsmann Hans-Peter M. eine Woche lang in dem südostasiatischen Land vermisst worden war, wurden nun lokalen Medien zufolge Leichenteile des 62-Jährigen in einem Gefrierschrank südlich der Hauptstadt Bangkok entdeckt.

Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei dem Toten wahrscheinlich um den Deutschen handele, berichtet die „Bild“-Zeitung. Gegen einen weiteren deutschen Staatsbürger sei demnach Haftbefehl erlassen worden.

M. sei dem Bericht zufolge seit dem 4. Juli vermisst worden, nachdem er einen Geschäftstermin mit einer noch unbekannten Frau gehabt habe. Dabei ging es demnach um ein lukratives Geschäft auf der Urlaubsinsel Koh Samui. Eine Villa und eine Boxhalle sollten für etwa 700 Millionen Baht (etwa 18,2 Millionen Euro) den Besitzer wechseln.

Nach dem Termin verlor sich offenbar die Spur des Münchner Geschäftsmannes, der in Thailand lebte und dort als Makler arbeitete. Er soll noch zwei SMS an seine Lebensgefährtin geschickt haben. Ein letztes Signal habe das Handy dem Bericht zufolge aus der Provinz Sa Kaeo gesendet – etwa 230 Kilometer vom Fundort der Leichenteile entfernt.

Vier Tage nach M.s Verschwinden habe die Polizei dessen Auto gefunden. Offenbar gründlich gereinigt. „Man wollte Beweise vernichten“, zitiert die Boulevardzeitung die thailändische Polizei.

Von dem Konto des Geschäftsmannes sollen zudem zwei Millionen Baht (52.000 Euro) abgehoben worden sein. Die Ermittlungen laufen noch. (Tsp)