Das Gerüst am Kölner Dom wird doch erst am Ende der Woche abgenommen. Eigentlich sollte das Kölner Wahrzeichen heute ohne das Baugerüst an der Westfassade strahlen, doch die geplante Abnahme des Gerüsts musste verschoben werden. Grund dafür sei der zu starke Wind, gibt Domsprecher Markus Frädrich an. Sicherheit gehe bei der Aktion vor.

Gerüstabbau nur verschoben

Man gehe nach der derzeitigen Wetterlage davon aus, dass die Windböen kräftiger werden sollen im Laufe des Tages. Kölner:innen und Tourist:innen sollen dennoch diese Woche erstmal seit zehn Jahren freie Sicht auf das Weltkulturerbe erhalten: Am Donnerstag oder Freitag soll das Gerüst abgebaut werden.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Panorama Stichwort: Der Kölner Dom

Das erste Hängegerüst war bereits 1996 aufgebaut worden, das derzeitige 2011. Die Gerüste sind nötig für die Instandhaltung des Doms. Neue Gerüste kommen also wieder dazu, aber nicht mehr in diesem Jahr. Bis zum Ende des Jahres gibt es freie Sicht auf den Dom – sobald das Gerüst erfolgreich entfernt wurde. (Tsp, dpa)