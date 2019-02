Auf dem Land: Ohne Auto geht es nicht

Wer hier wohnt oder wer hierher zieht, sucht die Ruhe weitab von den verkehrsreichen Magistralen, genießt die Idylle an den nahe gelegenen Seen und Kanälen. Das in der Mitte des 18. Jahrhunderts von Friedrich dem Großen gegründete Marienwerder, dessen hier angesiedelte Bewohner einst als Spinner die preußische Wollproduktion ankurbeln sollten, liegt 50 Kilometer nördlich des Berliner Stadtzentrums. Mit der Spinnerei ist es längst vorbei und auch die Schifferei nährt die rund 1700 Einwohner der amtsangehörigen Gemeinde nicht mehr. Arbeitsplätze gibt es hier nur noch wenige, die meisten Leute im arbeitsfähigen Alter pendeln in die nächstgelegenen größeren Städte wie Eberswalde oder Bernau oder nehmen den längeren Weg in die Hauptstadt auf sich.

Das Auto gehört hier in den Familien zur selbstverständlichen Grundausstattung. Meistens sind es zwei pro Familie. Zwar ist die Busanbindung nach Bernau, Eberswalde, Groß Schönebeck oder Wandlitz recht gut. Sie wird aber vor allem von den Jungen und Mädchen genutzt, die in die weiterführenden Schulen fahren. Für die Kleinen gibt es am Ort eine Grundschule und eine Kita, die schon fast eine familiäre Atmosphäre ausstrahlen.

Den Alltag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigen wäre möglich, aber enorm aufwendig. Bis zum nächst gelegenen Bahnhof der Heidekrautbahn, die das nördliche Umland mit Berlin verbindet, sind es rund vier Kilometer. Sie bringt die Reisenden in 35 Minuten bis zum S-Bahnhof Berlin-Karow, dort muss man umsteigen. Selbst wer als Freiberufler wie ich nur gelegentlich nach Berlin muss, mag nicht auf das eigene Auto verzichten.

Für den Familieneinkauf ist das Auto erst recht unentbehrlich. Zwar bekommt man das Allernötigste im ortsansässigen Backwarenladen oder im kleinen Lebensmittelgeschäft. Aber die nächsten Supermärkte sind sieben Kilometer (Zerpenschleuse), zehn Kilometer (Finowfurt) und 15 Kilometer (Klosterfelde) entfernt.

Meistens lohnt es sich tagsüber gar nicht, das Auto in die Garage zu fahren: Da ist der Arztbesuch in Bernau, die Fahrt zum Sportverein in Wandlitz, aus dem Baumarkt in Finowfurt sind noch Glühbirnen und Schrauben zu holen, und abends ins Kino oder ins Konzert schafft man es auch nur mit dem Pkw. Ach ja, der nächste Geldautomat ist zehn Kilometer entfernt, genauso weit ist es bis zur Post. Bis zur nächsten Apotheke muss man 15 Kilometer fahren. Da heißt es, sich die Route gut zu überlegen, bevor man den Motor anlässt. Die älteren Leute im Ort, die nicht mehr mobil sind, lassen sich die Einkäufe meistens von ihren Angehörigen mitbringen. Oder der nette Schwiegersohn fährt die alte Dame mit seinem Wagen einmal pro Woche zum Großeinkauf zum nächsten Discounter.

Da grenzt es schon an Heldentum, wenn einer – und diesen Fall gibt es tatsächlich – täglich mit dem Fahrrad von Marienwerder nach Berlin-Buch zur Arbeit fährt: 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück. Es darf bezweifelt werden, dass dieses Beispiel zum allgemeingültigen Zukunftsmodell taugt. (Matthias Schlegel)