Als Wirtschaftsfaktor: In der Werkstatt

Der Verkehrsminister wünscht sich einen „Elektro-Käfer-Effekt“. Gefragt seien „kleine, praktische Elektroautos, die sich jeder leisten kann“, sagte Andreas Scheuer (CSU) beim Neujahrsempfang des Autoverbandes VDA diese Woche in Berlin. „Wann bekommen wir mehr von diesen Modellen?“, fragte Scheuer. Eine Antwort gab er sich selbst: Es müsse bald geschehen.

Andernfalls drohe die deutsche Automobilindustrie ihre „Offensivkraft“ zu verlieren. Der „industrielle Leuchtturm“ stehe für den Wohlstand des Landes. Und dieser Wohlstand, so darf man Scheuer wohl verstehen, hängt künftig nicht mehr am Verbrennungsmotor, sondern an Elektroautos, die – wie der VW Käfer – massentauglich werden müssen.

Dass es BMW, Daimler, Volkswagen & Co. bislang nicht eilig hatten auf ihrem Weg in die batteriebetriebene Zukunft, hat sich herumgesprochen. Rückblickend war dies für das Autoland auch kein Nachteil. Die glänzenden Geschäfte der Automobilhersteller und ihrer Zulieferer im In- und Ausland sind eine tragende Säule der Volkswirtschaft.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Branche mit mehr als 800.000 Beschäftigten einen Umsatz von mehr als 420 Milliarden Euro. Das war – abzüglich der Erlöse im Ausland – ein Viertel des gesamten deutschen Industrieumsatzes. Drei Viertel aller hierzulande produzierten Neuwagen werden im Ausland verkauft, die meisten in Großbritannien. Fahrzeuge und -teile machen etwa ein Fünftel des gesamten deutschen Exports aus. Auch bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung ist die deutsche Autoindustrie führend.

So gehörten Volkswagen und Daimler im vergangenen Jahr zu den Top 20 Unternehmen in der Welt mit den höchsten Investitionen in Forschung und Entwicklung – vor allem in die Elektromobilität, in alternative Antriebe und das autonome Fahren. Auf mehr als 40 Milliarden Euro pro Jahr summierten sich zuletzt die Forschungsausgaben der deutschen Autobranche – mehr als ein Drittel aller Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Kurzum: An der Abschaffung des Autos kann niemandem gelegen sein, dem das wirtschaftliche Wohl des Landes am Herzen liegt. Darum geht es auch gar nicht. Die Branche, von der mittelbar weit mehr Jobs als als die der gut 800.000 direkt Beschäftigten abhängen, wird für sehr lange Zeit noch Fahrzeuge produzieren und verkaufen. Doch es werden vor allem Elektroautos sein, die technisch weniger komplex sind, die von weniger Menschen gefertigt werden können und die – getrieben von digitalen Dienstleistungen – auf anderen Wegen zum Kunden gelangen als bisher. Und die Produktion könnte weiter ins Ausland verlagert werden, wo die deutsche Autobranche schon heute laut VDA mehr als 2.400 Produktionsstätten hat.

Diese Umstellung vom Verbrennungs- zum E-Motor hat weitreichende Folgen für die gesamte Wirtschaft. Laut einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus dem vergangenen Jahr drohen durch den Wandel in den kommenden gut 15 Jahren netto rund 114.000 Jobs in Deutschland verloren zu gehen. Vor allem im Fahrzeugbau würden mit 83000 die meisten Arbeitsplätze wegfallen. Die Studie nimmt an, dass der Marktanteil von E-Autos im Jahr 2035 bei 23 Prozent liegen wird. Volkswagen zum Beispiel will ab 2026 die letzte Produktion für Verbrennungsmodelle starten und ab 2040 keine Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor mehr verkaufen. Laut IAB dürften der Volkswirtschaft bis 2035 rund 20 Milliarden Euro verloren gehen, was etwa 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Zu ähnlichen Prognosen gelangt auch die IG Metall, selbst wenn berücksichtigt wird, dass die Elektromobilität und die Transformation der Mobilität in den kommenden Jahren auch zahlreiche neue Arbeitsplätze und -formen schaffen: Die Gewerkschaft rechnet mit 40.000 Jobs bis 2030.

Doch die Autohersteller sind zusätzlich unter Druck. Nach der Verschärfung der EU-Grenzwerte für das Klimagas Kohlendioxid (CO2), wonach dessen Emissionen im Flottenschnitt im kommenden Jahrzehnt um weitere 37,5 Prozent sinken sollen, muss die Autoindustrie noch schneller auf Elektroautos umsteigen als geplant. VW-Chef Herbert Diess hat angekündigt, dass der Konzern das Tempo der Umstellung nun erhöhen muss. Auch Daimler rechnet bei seiner Pkw-Tochter Mercedes-Benz damit, E-Autos schneller auf den Markt bringen zu müssen. Bisher hatte Mercedes eine Absatzspanne von 15 bis 25 Prozent bis 2025 geplant.

Daimlers Personalchef Wilfried Porth warnt dennoch vor „Panikmache“ und hält die Schätzungen zu drohenden Jobverlusten für übertrieben. So seien die Entwicklung über Altersteilzeit oder Qualifizierungen beherrschbar, sagte Porth am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Tatsächlich bieten Elektromobilität, Digitalisierung und das autonome Fahren viele Chancen für neue Jobs – allerdings vor allem für höher qualifizierte Fachkräfte. Die Branche sucht schon heute Absolventen aus dem IT-Bereich. Aber auch Juristen, die sich mit Produkthaftung, Patenten und Lizenzen befassen. Oder Autodesigner, die die Innenausstattung der E-Autos entwerfen, werden benötigt. Volkswirtschaftler, Ingenieure, Maschinenbauer und Elektrotechniker oder Chemiker sind ebenso gefragt.

Einfache Arbeiten am Produktionsband werden hingegen immer weniger gebraucht. Und auch die Hoffnung, der Aufbau einer eigenen Batteriezellenfertigung am Standort Deutschland werde viele neue Arbeitsplätze schaffen, trügt. In den Zellfabriken arbeiten überwiegend Roboter. (Henrik Mortsiefer)