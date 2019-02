Zukunftsmusik: Flugtaxis in Luc Bessons Film „Das fünfte Element“, 1997 Foto: picture-alliance/Gaumont/Ronald Grant Archive/Mary Evans Picture Library

Und wenn das Auto fliegen könnte?

Das fliegende Auto ist ein alter Menschheitstraum. In der Popkultur haben fliegende Autos schon lange ihren festen Platz. In den 60er Jahren bewegte sich die Familie Jetson in der gleichnamigen Comicserie so von A nach B. Kinogeschichte schrieben Blockbuster wie „Blade Runner“ und das „Das Fünfte Element“. In Zukunft könnten wir Elektro-Flugtaxis per App buchen: Das globale Rennen um das erste serienreife Lufttaxi läuft längst – deutsche Firmen wie Lilium und Volocopter rangeln mit amerikanischen und chinesischen Rivalen um die Pole Position. Auch Airbus, Boeing und Toyota mischen mit und investieren Millionen. In Dubai, wo Volocopter seinen Flieger testet, und in Singapur gibt es bereits Gedankenspiele für den Nahverkehr. Statt im Stau zu stehen, könnten die Einwohner der Megacitys dort bald von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer fliegen. Wer weiß – vielleicht wird es auch in Berlin in einigen Jahren Shuttledienste mit Flugtaxis geben. Wobei, wir sind ja in Berlin: Es könnte auch noch einige Jahrzehnte dauern. (Felix Wadewitz)