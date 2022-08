Deutschland am Schwitzen: Der Donnerstag ist mit bis zu 39,6 Grad der bislang zweitheißeste Tag des Jahres gewesen. Dieser vorläufige Wert wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz gemessen.

Den bisherigen Höchstwert im Jahr 2022 hält damit weiterhin der 20. Juli, als in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad erreicht wurden. Der Hitzerekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad und wurde am 25. Juli 2019 in Nordrhein-Westfalen ermittelt.

Die Temperaturen sinken

Die extremen Temperaturen in Deutschland finden zumindest ein vorläufiges Ende. Die Temperaturen rutschen spätestens am Samstag überall unter die 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. In der kommenden Woche käme die Hitze wohl erneut zurück, nach aktuellem Stand werde es aber nicht ganz so heiß wie in dieser Woche.

Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes

Für die Nacht auf Freitag warnt der DWD vor teils heftigen Gewittern. Von Frankreich und den Benelux-Ländern könnten demnach zum Teil starke Gewitter auf den Westen Deutschlands übergreifen. Es drohten heftiger Starkregen und Sturmböen sowie anfangs auch Hagel.

Am Freitag soll es in Deutschland stark regnen und gewittern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Dem DWD zufolge können sich die Gewitter auch zu einem größeren Gewitterkomplex vereinen. Bis zum Freitagmorgen kommen die Gewitter demnach auch im Nordosten des Landes an. Für Freitagnachmittag und -abend rechnen die Meteorologen auch im Süden mit teils schweren Gewittern.

Mit dem Niederschlag zieht an vielen Orten eine Kaltfront ein und sorgt vor allem im Nordwesten für einen deutlichen Temperaturrückgang auf 20 bis 25 Grad. Ansonsten wird es vor allem von Baden-Württemberg und Bayern bis nach Sachsen und in die Lausitz noch einmal schwül-heiß mit 30 bis 35 Grad. Zum Teil gibt es heftige Gewitter, auch Unwetter sind möglich.

Am Samstag soll sich die extreme Hitze überall in Deutschland dann vorerst verabschiedet haben, die angekündigten Temperaturen liegen zwischen 20 und 28 Grad. Dazu wird es recht freundlich mit einem Mix aus Sonnenschein und einigen Quellwolken. Schauer und Gewitter gibt es nur noch an den Alpen und an der Nordsee. Mit dem ruhigen Sommerwetter geht es am Sonntag weiter. (dpa, AFP)