Nina Schütze sitzt vor dem 21-stöckigen Klinikgebäude einer Berliner Einrichtung, für deren psychiatrische Station sie noch vor zwei Jahren regelmäßig arbeitete. Die 26-Jährige kommt gerade aus der Schule. Sie holt das Abitur nach. Nur noch selten ist sie als angeforderte Leihkraft an verschiedenen Berliner Kliniken tätig. Ihr Name wurde für diesen Text verändert.

In der Pflege sagt man, nach sieben Jahren könne man nicht mehr. Für mich stimmte das, dieser Punkt kam vor zwei Jahren. Ich träumte von der Klinik. Ich war dauergereizt. Während der Arbeit bin ich in Tränen ausgebrochen. Weinende Pflegekräfte im Dienst, das gab es nicht selten. Meine Stationsleiterin saß irgendwann vor mir und sagte: „Vielleicht hast du den falschen Beruf.“

Stell dir vor, du bist allein in einer Nachtschicht, weil deine Kollegin krank geworden ist. Wir hatten einige Langzeitkranke im Team. Es gibt kein Notfalltelefon und keine Security – dafür aber 30 Menschen mit bipolaren Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder Psychosen auf der Station. Wenn du als Einzige in der Schicht bist, gibt es keine Pausen. Nicht einmal zum Pinkeln. Essen sowieso nicht. Patienten schreien oder verletzten sich selbst. Du bist heillos überfordert. Wenn nur eine Person eine Panikattacke bekommt, müssen alle anderen Aufgaben liegen bleiben. Und wir verletzen die Aufsichtspflicht.

Ich erinnere mich besonders an eine Nachtschicht: Völlig allein war ich als Krankenpflegerin und angeforderte Leihkraft auf einer fremden Station. Nachts kam eine Person, die besondere Betreuung brauchte, weil sie sonst sich oder anderen etwas antun könnte. Da alle anderen Kräfte in der Klinik auch mit ihren Aufgaben überfordert waren, kam mir keiner zu Hilfe.

Nach Dienstende stand ich auf dem Parkplatz, die Sonne ging auf, und ich lief wirre Kreise. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstand, dass ich den Bus nehmen muss. Danach habe ich 24 Stunden geschlafen.

Theoretisch hätte ich nach einer solchen Nacht eine Überlastungsanzeige stellen können. Aber die wäre eh nur im Müll gelandet. Ich habe nie von einer Konsequenz gehört. Wohl möglich allerdings, dass das negative Folgen für mich hätte haben können. Auf der Station rieten sie uns stets: „Macht das lieber nicht.“ Ich habe mich nie beschwert.

***

Julius Baumann, 30, ist zum Zeitpunkt des Gesprächs seit zwei Tagen als Patient in einer stationär-psychiatrischen Einrichtung in Berlin. Er heißt in Wirklichkeit anders.

Ich kenne mittlerweile die Frühwarnzeichen: Dann rede ich zum Beispiel zu viel. Meine Gedanken werden düster. Dieses Mal habe ich mich sofort an die Telefonseelsorge gewandt. Am nächsten Tag zwei Döner verschlungen. Fastfood beruhigt mich.

Meiner Schwester habe ich gesagt, dass ich wieder in die Klinik gehe, damit sich meine Großeltern keine Sorgen machen. Dieses Mal hatte ich Glück. Nach eineinhalb Stunden in der Notaufnahme war ein Bett frei.

Meine Großeltern, bei denen ich wohne, tun sich mit mir als Gesamtpaket schwer: ich, mein Verhalten und die Krankheit. Die Therapeuten nennen sie eine bipolare Störung. Die Ärzte sagen, dass meine Instabilität auch daran liegt, dass ich keine guten sozialen Ressourcen habe. Damit meinen sie mein Umfeld. Am Tag der Einweisung war mein Leidensdruck zu hoch, als dass ich allein hätte damit umgehen können. Vor einem Jahr wurde ich mal an der Notaufnahme abgewiesen. Die Ärztin sagte, mein Fall wäre nicht akut genug. Heute ärgere ich mich, dass meine eben doch akute Psychose nicht erkannt wurde. Aber ich verstehe auch, dass Kliniken überlaufen sind. Es gibt lange Wartelisten. Erst als ich damals gesagt habe, dass ich nicht mehr leben will, haben sie mich aufgenommen. Danach begann eine der schwersten Phasen meines Lebens: fast drei Monate geschlossene Psychiatrie.

Mich verunsichern fremde Personen auf der Station

Ich kann mich kaum erinnern. Blackout. Es ging mir überhaupt nicht gut, was weniger an der Einrichtung lag. Sie beobachteten mich. Ich durfte nicht raus, später nur zwei Stunden am Tag. Sie sagten, mein Urteilsvermögen sei in so einer Lage eingeschränkt.

Die Pflegekräfte sind meine direktesten Ansprechpartner. Für mich ist es extrem wichtig, eine gute Kommunikation mit ihnen zu finden. Ich weiß, dass sie mein Leid nicht messen können, ich muss es formulieren. Es gibt Pfleger, die sich sehr bemühen, und Pfleger, zu denen mir der Kontakt schwerfällt. Aber meistens fühle ich mich gut betreut. Es ist wie mit dem Krankenhaus-Hubschrauber. Wenn ich wirklich Hilfe brauche, ist er auch da.

Sogar als Patient bekomme ich mit, dass die Arbeit für das Team stressig ist. Es gibt feste Mitarbeiter und sozusagen Springer von Leiharbeitsfirmen. Für die Krankenpfleger scheint es schwierig zu sein, wenn jemand, der die Klinik gar nicht kennt, einspringt. Mich verunsichern fremde Personen auf der Station.

In der Klinik, in der ich gerade bin, habe ich keine Bezugsperson. Die Psychiatrie ist vielleicht auch gar nicht darauf ausgelegt, sondern nur um die Instabilität abzufangen. Danach werde ich weitergeschickt.