Axel Frank, Sportschuhe und Silberohrringe, ist Stationsleiter an der psychiatrischen Klinik der Charité am Campus Mitte. Er sitzt jetzt in seinem Büro, ein Mountainbike in der einen Ecke. Eine seiner Aufgaben als Deeskalationstrainer: dass weniger Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden.

Die Menschen, die auf unsere Stationen gelangen, sind sehr krank. Sie bekommen Diagnosen, die ihr ganzes Leben beeinflussen. Zu den Begleitumständen einer Schizophrenie, bipolaren Störung oder Depression gehört auch, dass sich das soziale Umfeld der Patienten zurückziehen kann. Gesellschaftlich sind psychische Erkrankungen selten toleriert.

Auch sind die emotionalen Konflikte oder Aggressionen, das Selbstpflegedefizit und die Entgrenzung in der Psychose für Außenstehende oft schwer zu ertragen. Das ist nicht wie ein Beinbruch, der geheilt werden kann. Meistens bedeutet es, dass auch das Umfeld krank ist. Eine Wechselwirkung: Einerseits entgleiten Betroffene aus ihrer Alltagsstruktur. Andererseits sind auch Freunde und Angehörige überfordert. Psychosen sind für sie oft schwer aushaltbar, was zu sozialer Isolation führt. Deshalb müssen wir die Patienten über den stationären Aufenthalt hinaus in den Alltag begleiten. Das ist ein Aspekt, der in der Psychiatrie sehr wichtig ist, aber in der Psych-PV, die vor knapp 30 Jahren in Kraft trat, bislang kaum berücksichtigt wurde.

Lange wurde an meiner Berufsgruppe gespart

Seit den 90er Jahren hat sich in der Psychiatrie-Praxis einiges verändert: Der Dokumentationsaufwand hat sich massiv vergrößert. Jede Pflegehandlung und sogar jedes Gespräch muss dargestellt werden, das ist wichtig für die Abrechnung mit den Krankenkassen. Zur Entstehung der Psych-PV waren Suchtmittel wie zum Beispiel Crystal Meth, Legal Highs, Ketamin oder Liquid Ecstasy im Klinikalltag noch nicht relevant. Seit einem Jahr ist es in Deutschland außerdem Pflicht, dass Fixierungen richterlich angeordnet werden müssen. Bis heute wurde die veraltete Personalbemessung nie diesen neuen Ansprüchen angepasst.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, wären auf einer Station mit 16 Betten drei Pflegekräfte eine Art Idealbesetzung. Der hat ja Träume, werden die Leute denken, wenn sie das lesen. Wir haben festgestellt, dass die Grundausstattung von zwei Personen oft nicht ausreicht, vor allem, wenn eine der zwei Personen krank wird. Wir haben eine große Ausfallquote. Manchmal weiß ich nicht, wie ich den Dienstplan füllen soll.

Lange wurde an meiner Berufsgruppe gespart, mit dem Ergebnis, dass der Pflegeberuf unattraktiv wurde. Eine Pflegekraft verdient im dritten Ausbildungsjahr 1253 Euro. Ich bekomme vielleicht zwei Bewerbungen im Jahr.

Um die Engpässe abzufedern, gibt es hier an der Charité einen Pool an „Springern“. Die „ortsfremden“ Pflegekräfte oder Medizinstudenten werden zum Beispiel für eine Eins-zu-eins-Betreuung bei einer Zwangsfixierung eingesetzt. Das ist natürlich nicht ideal, aber ich sehe aktuell wenig Alternativen, solange der Fachkräftemangel herrscht.

Wir wollen nicht die Bösen sein

Ich denke nicht, dass zu wenig Personal zu mehr Zwang gegenüber den Patienten führt. An der Charité sprechen wir von deeskalativer Beziehungsarbeit. Eine Person wird hier nur fixiert, wenn es gar nicht anders geht. Droht ein Patient uns Schläge an, kommen wir nicht gleich mit der Spritze. Auch wenn jemand Tassen an die Wand wirft, frage ich: „Was ist der Grund?“

Man muss verstehen, dass die Patienten hier aufgewühlt von der Polizei abgeliefert werden. Auch wenn die Eingangstüre verschlossen bleibt, versuchen wir ihnen so viel Selbstbestimmung wie möglich zu geben. Wir wollen nicht die Bösen sein. Wir sind ja auch kein Knast. Wenn jemand um drei Uhr nachts einen Kaffee will, bekommt er ihn. Wenn es Redebedarf gibt, sollte jemand zuhören.

Auch deshalb sind die Minutenwerte, wie sie die Psych-PV vorschreibt, absurd. Einem Maniker ist es egal, ob meine Zeit in der Woche für ihn schon verbraucht ist. Und ich kann ihm in einer Akutsituation ja auch nicht sagen: „Mein Lieber, sorry, keine Gespräche bis nächsten Montag, denn das bekommen wir sonst nicht mehr bezahlt.“