Sophie König, die eigentlich einen anderen Namen hat, ist Bühnenbildnerin und betreute über zwei Jahre in einer gewinnorientierten Klinik Patienten, die zwangsfixiert werden mussten. „Absurd“ ist das Wort, das sie beim Gespräch stets wiederholt.

Für mich war das ein Studentenjob. Es gab keine offizielle Stellenausschreibung. Ich wusste schon, als ich die Bewerbung schrieb, dass mich ohne Pflegeerfahrung eigentlich nichts für die Betreuung einer zwangsfixierten Person qualifiziert. Trotzdem wurde ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen.

Weil ich zur Einführung nicht konnte und es keinen Alternativtermin gab, wurde ich nie in meine Funktion eingewiesen. Nach einiger Zeit schrieb ich eine E-Mail an die Stationsleitung, dass ich mich gern weiterbilden würde. Ich bekam nie eine Antwort.

Manchmal saß ich mehr als acht Stunden in einem weißen Raum mit Personen, die an fünf Punkten ans Bett gefesselt waren und nicht wussten, was da gerade mit ihnen passiert. Eine Psychose setzt zum Teil wahnsinnige Kräfte frei, und ich fungierte als Alarmklingel, die die Leute, weil sie fixiert worden waren, nicht mehr drücken konnten. Offiziell hieß es, ich kümmerte mich um die physikalischen Funktionen – dass also eine Person zum Beispiel nicht hyperventiliert. Wer auf der Station welche Verantwortung trug, war unklar. Wenn niemand sonst zur Verfügung stand, durfte ich sogar Medikamente verteilen. Ich hatte oft Angst.

Einmal kam ein Syrer zu uns. Er hatte schwere Kriegstraumata erlitten. Immer wieder klaute er Feuerzeuge. Er wollte sich damit die Augen verbrennen, nichts mehr sehen. Keiner war seiner Sprache mächtig. Man wusste einfach nicht, was man mit ihm anstellen sollte, und so wurde er erst einmal fixiert, damit er sich nichts antun konnte.

Ein anderes Mal betreute ich ein junges Mädchen während einer Nachtschicht. Die Mutter, auch psychisch krank, lag einen Stock über uns. Die Tochter erzählte mir, warum sie sich die Pulsadern aufschneiden wollte und wie genau sie vorhatte, dies zu tun. Natürlich war das hart zu hören, aber ich schätze auch, dass sie all das einer anderen Pflegekraft nie hätte erzählen können. Mit mir konnte sie lange und offen reden. Die anderen Pfleger hätten dafür überhaupt keine Zeit gehabt. Irgendwann konnte ich diesen Job nicht mehr guten Gewissens machen.

***

Professor Andreas Heinz, 58, begleitet die Veränderung innerhalb deutscher Psychiatrien seit den späten 80er Jahren. Der Leiter der psychiatrischen Klinik der Charité am Campus Mitte sitzt auf seiner blauen Couch vor einer Bücherwand, Sonnenlicht fällt in sein Büro.

An der Charité sind wir in Sachen Personal eigentlich gut aufgestellt. In unserer Klinik können wir die Psych-PV einhalten, aber trotzdem schaffen wir es auch hier nicht immer, die Türen zu öffnen. Dabei wäre das wichtig: Die Patienten sollen sich heute nicht mehr eingesperrt fühlen. Das hat sich seit der Einführung der Psychiatrie-Praxis vor fast 30 Jahren geändert.

Mein erstes Praktikum habe ich 1984 in einer reformpsychiatrischen Einrichtung gemacht. Damals standen die Patienten oft im Schlafanzug hinter der Eingangstür und waren häufig überdosiert. Sie haben versucht, durch die Tür herauszukommen, was ihnen schon wegen ihrer motorischen Einschränkung, einer Nebenwirkung des Medikaments, nicht gelang. Auch die Dosierung hat sich verändert. Genau wie die Liegezeiten. In den 80er Jahren traf ich eine Frau, die mehr als 18 Jahre in einer Klinik war. Jetzt sind es im Schnitt drei Wochen.

Die Psychiatrie zu standardisieren, ist gefährlich

Die Psych-PV ist an all das nicht angepasst. Einige Fragen blieben in der jetzigen Personalverordnung unbeachtet: Wie hoch zum Beispiel der Krankenstand ist, wie schnell Stellen nachbesetzt werden, wie oft jemand ausfällt oder es nicht mehr aushält, ob es Übergriffe oder Beleidigungen gibt. Solche Faktoren sind schwer zu kalkulieren.

Natürlich ist es wichtig, dass es Richtwerte gibt. Im nicht-psychiatrischen Bereich gibt es die sogenannten DRGs, Diagnosis Related Groups, eine Art Festpreis pro Leistung. Ein ganz ähnliches System wäre beinahe auch in der Psychiatrie eingeführt worden. Es gab aber breite Proteste, und zwar aus gutem Grund: Bei psychischen Erkrankungen sind notwendige Behandlungsdauern meist nicht absehbar. Solche pauschalen Vergütungen funktionieren bei uns nicht. Wir nehmen hier eben keinen standardisierten chirurgischen Eingriff vor. Psychische Krankheiten sind individuell und brauchen verschiedene Behandlungen. Ich würde sagen, die Psychiatrie zu standardisieren, ist sogar gefährlich, es kommt immer auf die Situation der einzelnen Menschen an. Die Alternative wäre, jeden Fall einzeln zu prüfen.

Psychiatrie ist Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit braucht ausreichend Personal. Das bisherige System ist gut, muss aber modernisiert werden, weil zu wenig Zeit für ärztliche und psychologische Gespräche und Psychotherapie vorgesehen ist. Wir machen in unseren Interaktionen mit den Patienten ständig Fehler. Deshalb ist es wichtig, dass wir genug Mitarbeiter haben, damit der ein oder andere es schafft, zu dem Patienten einen Draht zu finden.

***

Bis September 2019 hat der Gemeinsame Bundesausschuss Zeit, um über die Neuauflage der Personalbemessung zu bestimmen. Die Verhandlungen seien „intransparent“, kritisierten im vergangenen Sommer rund 100 Mitarbeitervertretungen von psychiatrischen Einrichtungen in einem Brief an CDU–Gesundheitsminister Jens Spahn. Beschäftigtenverbände befürchten, dass das Gremium der Ärzte, Zahnärzte, Therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen sich nicht für genügend Personal einsetzen könnte. „Das hätte markante Folgen“, sagt Gisela Neunhöffer, Sprecherin von Verdi. Wenn die Zeit für baldige Betreuung und Deeskalation nicht da sei, müssten Patienten notfalls häufiger fixiert werden. Das Ergebnnis, warnt sie, könnte ein Rückfall in die Verwahrpsychiatrie früherer Zeiten sein.