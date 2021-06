Ein Unbekannter hat am Montagmorgen gegen 6 Uhr in Erfurt zwei Menschen angegriffen und verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Womit der Täter auf die beiden Opfer im Alter von 45 und 68 losging, war am Morgen zunächst noch unklar. Wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte, könnte es sich dabei um ein Messer gehandelt haben.

Auch über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei vorerst keine Angaben. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Fahndung nach dem Flüchtigen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers lief am Morgen noch.

Der Verdächtige sprach Deutsch, ist 20 bis 30 Jahre alt, trägt einen braunen Pullover und eine dunkle Jogginghose. Er hat rötlich-blonde Haare und ein narbiges Gesicht. (dpa)