Der bewaffnete Räuber von Oppenau ist am Dienstagmorgen weiter auf der Flucht. Die Polizei setze die Suche nach dem 31-jährigen Deutschen mit einem Großaufgebot fort, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Yves Etienne R, hatte Polizisten in Oppenau im Schwarzwald am Sonntag bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen.

Die Polizei hatte in der Nacht zum Dienstag ein Objekt im Raum Offenburg überprüft. Um welche Art von Gebäude es sich handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Es war einer von mehreren Hinweisen über einen möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen, dem die Polizei nachgegangen ist. Gefunden haben die Beamten R. dort jedoch nicht.

Die Schulen in Oppenau sollten am Dienst wieder öffnen. Am Montag wurden sie sicherheitshalber geschlossen. Der Ort solle wieder zur Normalität zurückfinden, sagte Bürgermeister Uwe Gaiser am Montagabend. Mit der Polizei sei ein Sicherheitskonzept abgestimmt worden. Eltern dürften aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollen oder nicht.

Ein Polizist sichert eine Straße im Ortskern. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

R., der zum Tatzeitpunkt Tarnkleidung trug, hat den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz. Er soll schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten sein, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei veröffentlichte eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Gesuchten.

R., dessen Kleidungsstil ein ehemaliger Vermieter als "sehr auffällig" beschreibt, ist etwa 170 Zentimeter groß, schlank und Brillenträger. Er soll zudem einen Kinnbart und eine Teilglatze tragen. Wer Hinweise über den derzeitigen Aufenthalt des 31-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu melden.

Die Deutsche Flugsicherung hatte am Montag wegen des Polizeieinsatzes ein Durchflugverbot erlassen. Es gilt im Radius von drei nautischen Meilen (gut 5,5 Kilometer) um die Stadt, auch für Drohnen.

Der Mann zeigte sich zunächst kooperativ

Der Polizei war am Sonntagvormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann aufhalte. Als vier Beamte ihn dort antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er mit Pfeilen und Bogen, einem Messer und einer Pistole bewaffnet war. Er soll sich zunächst kooperativ gezeigt haben.

„Plötzlich und für die Beamten völlig unvermittelt zog er eine Schusswaffe und bedrohte die Ermittler, so dass diesen keine Zeit blieb, auf die gefährliche Situation zu reagieren“, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit. Dann soll R. sie bedroht und aufgefordert haben, ihre Pistolen abzulegen.

Um Schlimmeres zu verhindern, hätten die Beamten der Drohung Folge geleistet, so der Sprecher. Anschließend sei der R. in den Wald geflüchtet. Es sei nicht auszuschließen, dass der R. nun weiter im Besitz der Dienstwaffen ist, so ein Polizeisprecher. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte R. bereits seit Wochen Unterschlupf im Wald gesucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich in den Wäldern rund um die Stadt sehr gut auskennt und sicher bewegt. (jni,dpa)