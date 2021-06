Bei einer Messerattacke in Würzburg sind drei Menschen getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Die Hintergründe der Attacke am Freitag mitten in der Innenstadt waren zunächst unklar. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter: "Durch den Angriff eines 24-jährigen Somalier kamen drei Menschen zu Tode, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der in Würzburg wohnende Mann wurde durch eine Polizeikugel getroffen, befindet sich aber außer Lebensgefahr."

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann äußerte sich gegenüber Pressevertretern zu dem Vorfall: "Der Täter hat im Kaufhaus Woolworth und einer Sparkasse auf eine Vielzahl von Personen eingestochen. Es gibt drei Tote und fünf Schwerstverletzte. Nicht bei allen ist sicher, ob sie überleben werden." Zu dem Täter aus Somalia, der seit 2015 in Würzburg lebt, gab der Ministerpräsident auch erste Informationen preis: "Er ist in den letzten Monaten auffällig gewesen durch Gewalttätigkeiten. Vor einigen Tagen ist er psychisch auffällig gewesen und wurde zwangseingewiesen." Laut eines Augenzeugen soll er bei der Tat im Kaufhaus "allahu akbar" gerufen haben, so Herrmann.

Polizisten in Würzburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AFP

Ein Tatverdächtiger sei festgenommen, twittert die Polizei Unterfranken. Hinweise auf einen zweiten Täter gebe es nicht. In einem zweiten Tweet teilte die Polizei mit, dass sie nach wie vor mit starken Kräften vor Ort ist: "Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt. Es sind mehrere Verletzte und auch Todesopfer zu beklagen. Es besteht keine Gefahr mehr! Weitere Informationen folgen."

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen. (dpa)