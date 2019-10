Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit. Der Täter sei flüchtig. Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen.

Der Sender ntv interviewte einen Augenzeugen. Dieser berichtete, ein Täter mit Sturmhaube und Sturmgewehr habe das Feuer auf einen Dönerladen eröffnet. Er selbst habe sich in dem Laden befunden, erzählte der Zeuge. Vor den Schüssen habe der Täter etwas in den Laden werfen wollen, das wie eine Granate ausgesehen habe. Diese sei am Türrahmen abgeprallt und dann explodiert.

Der MDR spricht von „mehreren Männern in Kampfanzügen“, die Täter seien. Die Tat habe sich im Paulusviertel ereignet. Der Täter sei dann in Richtung Ludwig-Wucherer-Straße geflohen, auch dort habe es einen Schusswechsel gegeben. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter meldete, ist auch der Bahnhof in Halle gesperrt worden.

Die „Bild“-Zeitung berichtete, der Täter habe mit einem Maschinengewehr geschossen, die Tat habe sich vor einer Synagoge ereignet. Auch sei eine Handgranate geworfen worden. Eine Bestätigung für diese Informationen gibt es nicht. (tsp/AFP)