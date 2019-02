Zwei Männer sind auf einer Baustelle in München durch Schüsse getötet worden. Unter den Toten sei nach ersten Erkenntnissen der mutmaßliche Täter, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagvormittag. Eine Schusswaffe sei auch am Tatort gefunden worden. Details und Hintergründe zur Tat im Stadtteil Au seien unklar. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, die Beamten hätten die Lage im Griff.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Landratsamt nahe der Baustelle wurde vorübergehend geschlossen. Der Einsatz daure noch an, auch die Absperrung des Tatorts werde aufrecht erhalten. Der Trambahnverkehr in der Gegend wurde eingestellt.

Von weiteren Verletzten sei derzeit nichts bekannt, zitierte "sueddeutsche.de" die Polizei. Es gebe eine "Vielzahl von Zeugen", die am Ort gewesen seien und nun vernommen werden sollten.(tsp, dpa, AFP)