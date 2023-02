Potenzschädigende Geschenke zum Valentinstag Viele Händler bieten pestizidverseuchte Rosen an

Rote Rosen zum Valentinstag – der Klassiker unter den Geschenken. Und auch in diesem Jahr werden am 14. Februar wieder zahlreiche Verliebte auf Wolke sieben in die Blumenläden und Supermärkte schweben, um der besseren Hälfte einen Strauß Rosen zu besorgen.

Doch was, wenn dieser Liebesbeweis zahlreiche Pestizide enthält, die als krebserregend und erbgutverändernd eingestuft werden? Wer möchte schon gerne einen Chemiecocktail verschenken, der die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen könnte?

Für die Februar-Ausgabe hat Öko-Test 21 Rosensträuße von Discountern und namhaften Online-Floristen getestet und dabei besonderes Augenmerk auf die Pestizidbelastung und die Arbeitsbedingungen in den Anbauländern gelegt. Die kompletten Testergebnisse können aktuell gratis auf der Webseite von Öko-Test abgerufen werden.

Diese Rosen haben bei Öko-Test am besten abgeschnitten (Auswahl) Fairtrade Rosen (Mix: weiß-rosa-rot) von Aldi Süd Preis pro Rose: 0,30 Euro (2,99 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 4 (davon 3 „besonders bedenklich“) Gesamturteil: gut

Fairtrade Rosen „Marktliebe“ (rot) von Penny Preis pro Rose: 0,30 Euro (2,99 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 6 (davon 3 „besonders bedenklich“) Gesamturteil: befriedigend

„Moosrosen“ (rosa) von Lild Preis pro Rose: 0,18 Euro (1,99 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 8 (davon 4 „besonders bedenklich“, 1 in der EU verboten) Gesamturteil: ausreichend

Rosen „Lieblingsstück“ (rot) von Rewe Preis pro Rose: 0,25 Euro (2,29 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 4 (davon 3 „besonders bedenklich“, 1 in der EU verboten) Gesamturteil: ausreichend



Öko-Test untersuchte im Labor 21 Rosensträuße und konnte dabei insgesamt 54 verschiedene Pestizide nachweisen – darunter auch etliche Spritzgifte, die in der EU aktuell nicht zugelassen sind und hierzulande längst als verboten deklariert wurden.

Besonders überraschend: Nur ein einziger Strauß schneidet mit der Note „gut“ ab: der bunte Fairtrade-Rosenmix von Aldi Süd.

Die teuren Rosenbouquets namhafter Online-Floristen wie Fleurop, Euroflorist, Blumenfee oder FloraPrima fallen aufgrund zu hoher Pestizidbelastungen oder wegen intransparenter Arbeitsbedingungen durch.

Diese Rosen fallen mit „ungenügend“ durch (Auswahl) Rosenstrauß „Colorful Roses“ (Mix) von Fleurop Preis pro Rose: 1,12 Euro (27,95 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 21 (davon 10 „besonders bedenklich“, 3 in der EU verboten) Gesamturteil: ungenügend

Edelrose „Venus“ (rosa) von Blume2000 Preis pro Rose: 0,50 Euro (4,99 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 8 (davon 6 „besonders bedenklich“, 3 in der EU verboten) Gesamturteil: ungenügend

Rosenstrauß „Liebe“ (rot) von Euroflorist Preis pro Rose: 1,17 Euro (27,99 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 9 (davon 6 „besonders bedenklich“, 3 in der EU verboten) Gesamturteil: ungenügend

Rosenstrauß „Der Klassiker“ (rot) von Fleurop Preis pro Rose: 4,99 Euro (39,95 pro Strauß) Anzahl Pestizide: 11 (davon 6 „besonders bedenklich“, 1 in der EU verboten) Gesamturteil: ungenügend



Übrigens: Von den 21 getesteten Produkten fallen insgesamt elf Rosensträuße mit „ungenügend“ durch. Sechs Produkte werden von Öko-Test mit einem „mangelhaft“ benotet.

Welche Pestizide wurden in den Valentinstagsrosen gefunden?

Von den insgesamt 54 nachgewiesenen Pestiziden stuft Öko-Test etliche als „besonders bedenklich“ ein. Darunter finden sich auch Chemikalien, die „laut aktueller Studienlage sicher oder wahrscheinlich krebserregend, erbgutverändernd, fortpflanzungsschädigend oder bienentoxisch sind“, heißt es in dem Testbericht.

Fleurop versendet für fast 28 Euro einen Strauß Rosen und schickt 21 Pestizide mit – was für ein Chemiecocktail. Lisa-Marie Karl, Projektleiterin Öko-Test

Die im Labor nachgewiesenen Spritzgifte Thiacloprid oder Carbendazim sind in Europa nicht zugelassen, weil sie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen können. Auch von dem gefundenen Fungizid Spiroxamin sollten sich werdende Mütter fernhalten, zumal das Pflanzengift zusätzlich im Verdacht steht, die Organe zu schädigen.

Dessen ungeachtet produzieren europäische Chemiekonzerne allerdings auch weiterhin gesundheitsschädigende Pestizide und verkaufen diese gewinnbringend ins Ausland, wo sie vor allem beim Rosenanbau rege Verwendung finden.

Rosen am Valentinstag: Wie gefährlich sind die Sträuße?

Auf Nachfrage des Tagesspiegels konkretisierte Öko-Test-Chefredakteurin Kerstin Scheidecker, dass sich das Gesundheitsrisiko für den Endverbraucher im Rahmen hält. „Wir verzehren Rosen nicht, deshalb tragen wir kein hohes gesundheitliches Risiko, wenn wir darauf achten, unsere Hände und Arbeitsflächen gründlich zu reinigen“, so die Expertin.

Nach dem Verschenken oder Arrangieren der Rosen sollte man also unbedingt die Hände waschen und die möglicherweise kontaminierten Arbeitsmaterialien so gut es geht reinigen.

Der Anbau von Schnittrosen wird vor allem in Kenia, Äthiopien, Uganda und Tansania betrieben (hier: Arusha in Tansania). © Joerg Boethling/Imago

Die Feldarbeiterinnen und Feldarbeiter in den Anbauländern (vornehmlich Afrika) können den Kontakt mit den gesundheitsbedenklichen Chemikalien hingegen kaum vermeiden.

„Wegen laxerer Vorschriften werden dort Spritzgifte eingesetzt, deren Anwendung in Europa verboten ist – und das ohne ausreichende Schutzmaßnahmen für die Menschen“, berichtet Scheidecker. Laut der Expertin seien Pestizidvergiftungen dort nicht auszuschließen.

385 Millionen Menschen erkranken jährlich an einer akuten Pestizidvergiftung, berichtet das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) . 11.000 Menschen sterben den Berichten zufolge daran.

Im Rahmen der Untersuchung fragte Öko-Test bei den Rosenanbietern gezielt Informationen über die Anbaubedingungen im Produktionsland ab.

In Arusha in Tansania werden Rosen von einem Feldarbeiter behandelt. © Joerg Boethling/Imago

Wie das Magazin mitteilte, verweigerten etliche Unternehmen die Auskunft oder machten nur vage Angaben. Auch Fleurop soll in diesem Zusammenhang auf „seine Rolle als bloßer Lieferdienst“ verwiesen haben.

Was können Verbraucher also tun? Man könnte beim Rosenkauf auf kurze Transportwege achten und eher zu Blumensträußen aus Europa greifen.

Allerdings gibt Öko-Test zu bedenken, dass beispielsweise Rosen aus den Niederlanden im Winter in beheizten Gewächshäusern angebaut werden – ökologisch betrachtet sehr bedenklich.

Blumen verschenken: Tipps für den Valentinstag 2023 Kaufen Sie Rosen mit Fairtrade-Siegel: Das Siegel garantiert immerhin, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen beim Spritzen eine Schutzbekleidung tragen müssen.

Erwägen Sie Alternativen: Darf´s auch eine Tulpe sein? Neben Hyazinthen und Narzissen gehören diese Blumen zu den Frühblühern. Sie werden in Mitteleuropa angebaut und haben weitaus kürzere Transportwege.

Setzen Sie auf Bio: Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) empfiehlt Blumen aus dem Bio-Zierpflanzenanbau, die ganz ohne chemisch-synthetische Pestizide auskommen. Blumen mit Bio-Siegel gibt es im Bio-Supermarkt, in Naturkostläden, auf dem Wochenmarkt oder in ausgewiesenen Bio-Gärtnereien.



