1986 NORWEGEN Ketil Stokkan – Romeo

Eigentlich kein Beitrag, an den man sich erinnert. Aber der erste Auftritt von Drags auf der Eurovisions-Bühne als Backing Dancer: die Great Garlic Girls.

1997 ISLAND Paul Oscar - Minn hinsti Dans

Der erste offen schwule Sänger auf der ESC-Bühne gilt heute als noch LGBTQ+ Aktivist. Er schockte damals mit Latexhose und auch seine Sänger*innen waren in Fetisch-Optik. Das war 1997 absolut neu und shocking.

1998 ISRAEL Dana International – Diva

Eine Transsexuelle beim ESC? Das war schon vorweg in Israel stark umstritten. Es galt High Security für Dana in Birmingham, da es Morddrohungen gab. Geschrieben wurde der Song u.a. von Offer Nissim, der heute als schwuler Star DJ gilt. Birmingham gilt als große Wiederbelebung des ESC und als Neustart. Es gab zum ersten Mal Televoting, zum letzten Mal ein großes Live Orchester und aus einem Kulturereignis wurde eine echte Show.

2002 SLOWENIEN Sestre – Samo ljubezen

Die drei Transen Daphne, Emperatrizz und Miss Marlena treten schon seit vielen Jahren als Pop-Trio Sestre (Schwestern) auf. In Slowenien sind sie auch als "Strumpantl Sisters“ bekannt.

2004 BOSNIEN UND HERZEGOWINA Deen - In the Disco

Schwuler geht’s nicht. Und das aus Bosnien :)

2007 DÄNEMARK Drama Queen (DQ) – Drama Queen

Der ESC 2007 in Helsinki gilt als einer der queersten ESCs überhaupt, aber diese unverschämt altbackene Drag Queen-Nummer aus Dänemark schafft es trotzdem nicht ins Finale.

2007 UKRAINE Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai

Bis heute gilt Verka als Legende und als Ikone queerer ESC-Fans.

2007 SERBIEN Marija Šerifović - Molitva

Die Sängerin outete sich erst 2013 als lesbisch. Die Inszenierung damals galt als brillant: Sie als Butch in die Mitte lauter aufgebrezelter Blondinen zu stellen - mega.

2012 SCHWEDEN Loreen – Euphoria

An sich keine queere Performance, aber so chartmäßig so ziemlich das Beste, was der ESC in den letzten Jahren hervorgebracht hat.

2013 FINNLAND Krista Siegfrieds – Marry me

Der erste lesbische Kuss bei einer ESC Performance in Großaufnahme. Die Hochzeit von der sie singt, entpuppt sich als lesbische Hochzeit.

2014 ÖSTERREICH Conchita Wurst – Rise like a Phoenix

Conchita Wurst war in Kopenhagen die totale Außenseiterin und löste dann einen Hype aus. Bemerkenswert: die vielen Punkte beim Televoting aus Osteuropa.

2016 ISRAEL Hovi Star – Made of Stars

Kein Kracher, aber es gab Drohungen und Kontroversen wegen seines Aussehens und Make-Ups...

2016 BULGARIEN Poli Genova - If love was a crime

Keine Ahnung ob sie lesbisch ist, aber alle Lesben die ich kennen finden sie toll.

2017 MONTENEGRO Slavko Kalezić - Space

Schlimm gesungen, Muskeltyp auf High Heels mit Mega-Zopf, raus im Semifinale.

2018 Zypern Eleni Foureira – Fuego

DER Homo-Hit 2018 in allen Clubs. Very Beyoncé.

2018 Irland Ryan O’Shaugnessy - Together

Ein erfolgloser Schnulzen-Song, aber die Tänzer tanzen eine schwule Lovestory.

2018 Finnland Saara Aalto – Monsters

Die erste offen lesbische Sängerin auf der ESC-Bühne. Und das war kein Teil ihrer PR wie damals bei t.a.t.u

2019 Frankreich Bilal Hassani - Roi

Queer und androgyn ging im vergangenen Jahr Bilal Hassani für Frankreich ins Rennen.

