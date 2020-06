Das Schwule Museum sucht ab 2023 ein neues Haus: Das sagt Birgit Bosold aus dem Vorstand des Museums dem Tagesspiegel.

Was dem Museum in seinem aktuellen Domizil in der Lützowstraße in Tiergarten fehlt und in welchen Bezirk es das Museum zieht, ist eines der Themen des Queerspiegel-Newsletters, der am Donnerstag erscheint und für den Sebastian Goddemeier sein Debüt als Autor gibt.

Er hat auch den Berliner Aktivisten Lucas Hawrylak interviewt, der mit einer Petition erreichen will, dass auch queere Männer endlich Blutspenden dürfen – bisher ist das nämlich nur erlaubt, wenn sie 12 Monate keinen Sex haben.

Weitere Themen im Newsletter: Adoption für lesbische Familien erschwert + Demo für Selbstbestimmungsrecht vor dem Reichstag am Freitag + Queere Bars kämpfen ums Überleben + CSD am 27.6.: Die Route steht fest + Lesbischer Verlag ausgezeichnet + Regenbogenfahnen in Reinickendorf + Lady Gaga bringt die Welt zum Tanzen + Der RBB wird queer.

